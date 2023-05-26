Когда празднуем Рождество Пресвятой Богородицы или Вторую Пречистую по новому календарю ПЦУ: новая дата

В этот день православные отмечают день рождения матери Иисуса Христа — Девы Марии

С первого сентября 2023 года ПЦУ полностью перейдет на новый (юлианский) календарь, что значит, что даты некоторых важных церковных праздников изменятся. И первым праздником, который будет отмечаться по-новому будет Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая Пречистая.

"Телеграф" рассказывает, что это за праздник, когда он отмечался ранее и когда будет отмечаться с 2023 года. Отметим, что дата Второй Пречистой фиксирована.

Когда Вторая Пречистая в 2023 году

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (в народе Вторая Пречистая) — это один из важнейших праздников, который входит в цикл великих двунадесятых. В этот день отмечается день рождение матери Иисуса Христа — Девы Марии.

До 2023 года праздник отмечался ежегодно 21 сентября. Теперь же, включая и текущий год, Вторая Пречистая будет отмечаться немного раньше — 8 сентября.

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