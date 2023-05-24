ПЦУ перенесла Рождество, Покрову и День Святого Николая: когда теперь будем праздновать (календарь)

Большинство христиан Украины могут начать отмечать религиозные праздники по-новому

В ПЦУ решили поставить точку во множестве споров по поводу того, когда украинцам отмечать Рождество и полностью перешли на новый календарь.

"Телеграф" рассказывает, когда теперь будет Рождество, Пасха, Покрова и День Святого Николая.

Православная церковь Украины – самая популярная религиозная организация страны – сегодня, 24 мая, утвердила полный переход на новый календарь. Ранее о таком же решении сообщила и Украинская греко-католическая церковь.

В связи с этим, уже с 1 сентября 2023 года большинство христиан Украины могут начать отмечать религиозные праздники по-новому. Рождество теперь будет 25 декабря, а не 7 января. Так же сместятся и другие праздники – такие как Покрова (1 октября), Крещение (6 января) и День Святого Николая (6 декабря).

При этом, изменения не коснуться Пасхи и некоторых других праздников, в частности Троицы.

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Решение о переходе на новый календарь ПЦУ приняла на архиерейском соборе – собрании всех епископов. Он проходит в Киеве в Трапезном храме Киево-Печерской лавры и должен завершиться после полудня. Стоит отметить, что формально затем переход должен одобрить поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян. Однако, как заявили изданию ВВС предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и ряд других епископов, вопрос уже решен — с 1 сентября переход будет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в УПЦ оценили вероятный "переезд" ПЦУ в Лавру.