ПЦУ перенесла Різдво, Покрову та День Святого Миколая: коли тепер святкуватимемо (календар)

Більшість християн України можуть розпочати відзначати релігійні свята по-новому

У ПЦУ вирішили поставити крапку у багатьох суперечках з приводу того, коли українцям відзначати Різдво і повністю перейшли на новий календар.

"Телеграф" розповідає, коли тепер буде Різдво, Великдень, Покрова та День Святого Миколая.

Православна церква України – найпопулярніша релігійна організація країни – сьогодні, 24 травня, утвердила повний перехід на новий календар. Раніше про таке рішення повідомила і Українська греко-католицька церква.

У зв’язку з цим вже з 1 вересня 2023 року більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Різдво тепер буде 25 грудня, а не 7 січня. Також змістяться й інші свята – такі як Покрова (1 жовтня), Хрещення (6 січня) та День Святого Миколая (6 грудня).

При цьому зміни не торкнуться Великодня та деяких інших свят, зокрема Трійці.

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Рішення про перехід на новий календар ПЦУ ухвалила на архієрейському соборі – зборах усіх єпископів. Він проходить у Києві у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври та має завершитися після опівдня. Варто зазначити, що формально потім перехід має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте, як заявили виданню BBC предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших єпископів, питання вже вирішене — з 1 вересня перехід буде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в УПЦ оцінили ймовірний "переїзд" ПЦУ до Лаври.