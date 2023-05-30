Укр

"По нему живут наши друзья": митрополит ПЦУ объяснил украинцам выгоду от перехода церкви на новый календарь

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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ПЦУ переходит на новый календарь Новость обновлена 30 мая 2023, 17:24
ПЦУ переходит на новый календарь

Есть несколько причин перехода ПЦУ на новый календарь

ПЦУ окончательно решила, что переходит на новый календарь, изменив дату празднования многих религиозных праздников.

Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в комментарии "Телеграфу" объяснил мотивацию такого решения.

По его словам, одним из факторов, почему эта реформа уже давно назрела, можно назвать тот факт, что в результате войны около 8 миллионов украинцев выехали в Европу, а там пользуются либо новоюлианским, либо григорианским календарем. Таким образом, из-за решения ПЦУ украинским верующим за границей будет легче праздновать все праздники.

"И выходные дни, на то же Рождество, связаны именно с новоюлианским календарем, фактически совпадающим с григорианским. Возможность взять отпуск, пойти в храм помолиться именно в выходной день, не будет противоречить духовной традиции ПЦУ", — подчеркнул Драбинко.

Кроме того, новым новоюлианским календарем пользуются те православные церкви, которые признают автокефалию ПЦУ: Константинопольская, Кипрская, Элладская церковь

"То есть наши друзья, которые много лет живут по новому календарю, который более точен, чем тот, что был ранее", — говорит он.

Полный текст интервью Александра Драбинко для "Телеграфа" читайте по ссылке: "В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев ".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине два церковных календаря пока будут существовать параллельно.

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#Украина #Календарь #Церква #ПЦУ