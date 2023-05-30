"По нему живут наши друзья": митрополит ПЦУ объяснил украинцам выгоду от перехода церкви на новый календарь

Есть несколько причин перехода ПЦУ на новый календарь

ПЦУ окончательно решила, что переходит на новый календарь, изменив дату празднования многих религиозных праздников.

Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в комментарии "Телеграфу" объяснил мотивацию такого решения.

По его словам, одним из факторов, почему эта реформа уже давно назрела, можно назвать тот факт, что в результате войны около 8 миллионов украинцев выехали в Европу, а там пользуются либо новоюлианским, либо григорианским календарем. Таким образом, из-за решения ПЦУ украинским верующим за границей будет легче праздновать все праздники.

"И выходные дни, на то же Рождество, связаны именно с новоюлианским календарем, фактически совпадающим с григорианским. Возможность взять отпуск, пойти в храм помолиться именно в выходной день, не будет противоречить духовной традиции ПЦУ", — подчеркнул Драбинко.

Кроме того, новым новоюлианским календарем пользуются те православные церкви, которые признают автокефалию ПЦУ: Константинопольская, Кипрская, Элладская церковь

"То есть наши друзья, которые много лет живут по новому календарю, который более точен, чем тот, что был ранее", — говорит он.

Полный текст интервью Александра Драбинко для "Телеграфа" читайте по ссылке: "В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев ".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине два церковных календаря пока будут существовать параллельно.