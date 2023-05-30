Два церковных календаря пока будут существовать параллельно: митрополит ПЦУ объяснил детали

Переход будет более тяжелым для пожилых людей, считает митрополит

24 мая ПЦУ на Архиерейском соборе утвердили переход на новый календарь, изменив дату празднования многих религиозных праздников. Однако предстоит еще утверждение календарной реформы на общецерковном уровне.

Об этом "Телеграф" рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко). Он отметил, что это решение должно принять и утвердить Поместный Собор в июле. Также священник рассказал, что решение было принято с условием, что желающая часть верующих сможет пользоваться старым календарем.

Два календаря будут сосуществовать параллельно, отметил митрополит. Он отметил, что это будет продолжаться пока приходы, которые с осени (1 сентября) не перейдут на новый юлианский календарь, не решат приобщиться к другим. Митрополит добавил, что именно этим новым календарем пользуются многие дружеские ПЦУ церкви.

Переход будет проще при смене поколений. Митрополит Александр считает, что в празднование по старому календарю есть определенная сакральность для людей постарше, им труднее принимать изменения, а также важно то, что именно календарь был "формой самоидентификации православных украинцев".

"Православие ассоциировалось с юлианским календарем — старым стилем", — говорит он, отмечая, что в западных регионах распространялась латинизация. Пока ситуация изменилась на противоположную, ведь празднование по старому календарю присуще русской культуре.

Полный текст интервью читайте по ссылке: "В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда будет праздноваться Рождество по новому календарю ПЦУ. По новоюлианскому календарю это будет происходить 25 декабря.