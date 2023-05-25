Из-за нового календаря ПЦУ просит перенести День защитников и защитниц - названа дата

Церковь просит перенести дату празднования Дня защитников и защитниц Украины

Православная церковь Украины выступила с инициативой перенести государственный праздник Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября, что связано с новым календарем церковных праздников от ПЦУ.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил митрополит Переяславский и Вишневский Александр.

По новому календарю церковных праздников ПЦУ праздник Покрова Пресвятой Богородицы был перенесен с 14 на 1 октября. В церкви хотят, чтобы в эту же дату праздновали и День защитников и защитниц Украины, который в Украине официально является выходным.

"… Покрова и День Государственности. Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, которые совпадают с церковными праздниками, государственные даты", — сказал он.

Отметим, что День защитников и защитниц Украины имеет исторические связи с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Стоит отметить, что Покрова является лишь одним из праздников, дата празднования которого сместилась. О всех изменениях вы можете в материале "Телеграфа", который для удобства подкреплен инфографикой.