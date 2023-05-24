Рождество в Украине теперь будут отмечать в другой день: новый календарь праздников от ПЦУ

ПЦУ решили перейти на Новоюлианский календарь

После того, как в Православной церкви Украины (ПЦУ) решили полностью перейти на новый календарь, в Украине изменились даты празднования различных религиозных праздников. Это коснулось и такого важного праздника, как Рождество.

"Телеграф" рассказывает, когда в Украине теперь будут отмечать Рождество.

Так, после того, как в ПЦУ решили перейти на Новоюлианский календарь (он почти полностью совпадает с Григорианским) Рождество теперь будет отмечаться 25 декабря, а не 7 января.

При этом, как отметил, митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) в эфире телемарафона "Єдині новини", решение о соблюдении Новоюлианского календаря будет не обязательно для всех, то есть принудительно его навязывать никому не будут.

Стоит отметить, что Рождество является лишь одним из праздников, дата празднования которого сместилась. Подробнее узнать о всех изменениях вы можете в материале "Телеграфа", который для удобства подкреплен инфографикой. Её можно можно сохранить себе и всегда быть в курсе всех праздников по новому календарю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в УПЦ оценили вероятный "переезд" ПЦУ в Лавру.