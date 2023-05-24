Різдво в Україні тепер відзначатимуть в інший день: новий календар свят від ПЦУ

ПЦУ вирішили перейти на Новоюліанський календар

Після того, як у Православній церкві України (ПЦУ) вирішили повністю перейти на новий календар, в Україні змінилися дати святкування різних релігійних свят. Це торкнулося й такого важливого свята, як Різдво.

"Телеграф" розповідає, коли в Україні тепер відзначатимуть Різдво.

Так, після того, як у ПЦУ вирішили перейти на Новоюліанський календар (він майже повністю збігається з Григоріанським), Різдво тепер відзначатиметься 25 грудня, а не 7 січня.

При цьому, як зазначив, митрополит Переяславський та Вишневський Олександр (Драбинко) в ефірі телемарафону "Єдині новини", рішення про дотримання Новоюліанського календаря буде не обов’язковим для всіх, тобто примусово його нав’язувати нікому не будуть.

Варто зазначити, що Різдво є лише одним із свят, дата святкування якого змістилася. Детальніше дізнатися про всі зміни ви можете у матеріалі "Телеграфа", який для зручності підкріплений інфографікою. Її можна зберегти собі і завжди бути в курсі всіх свят за новим календарем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в УПЦ оцінили ймовірний "переїзд" ПЦУ до Лаври.