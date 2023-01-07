Різдво Христове: короткі колядки українською мовою на будь-який смак
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Колядувати можуть люди різного віку
На Різдво, яке християни східного обряду відзначають 7 січня, здавна прийнято колядувати. У різних регіонах України встановились свої традиції. Хтось починає ходити по будинках із піснями відразу після появи на небі першої різдвяної зірки, а десь колядники стукають у двері зрання 7 січня.
"Телеграф" публікує добірку колядок на Різдво-2023 на будь-який смак. Ці обрядові пісні легко зможуть вивчити як діти, так і дорослі. Коротка колядка порадує господарів будинку і точно не втомить їх. Такі вірші гарантовано додадуть купюр і цукерок у мішок колядників!
Короткі колядки на Різдво Христове
Ой дай, Боже, святок діждати,
Підемо до діда колядувати.
А у нашого діда є багато хліба:
Два стіжки жита, а третій пшениці
На паляниці,
А четвертий гречки на гречанички,
А п'ятий вівса та й колядка вся.
Добривечір!
***
Ой, колядо-колядине!
Ішла полем господиня,
З торби жито брала,
Ниву засівала:
Вроди, Боже, жито
На довгії літа,
На щастя родині
І всій Україні.
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п'ятака.
Одчиняйте скриньку,
Та давайте сливку,
Одчиняйте скриньку,
Та давайте п'ятачок!
***
Коляда, коляда
На поличку погляда.
Там лежать ковбаси,
Вони у шанічку біжать.
Дай, бабо, ковбасу –
Влітку коней попасу.
Не даси ковбаси –
Хоч сама паси.
Тексти різдвяних колядок для дітей та дорослих
Хтось веселий напис вивів
На тоненькому льоду:
"Гей! Свята прийшли у гості!
Зустрічайте коляду!
Трійка коней прудконогих
Мчить по білому сніжку —
Коляда везе в санчатах
Сто гостинців у мішку!
Чуєш, дзвоники співають:
Тілі-тілі-тілі-бом!
Ідуть ряжені на конях
Нас вітати із Різдвом!
***
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На город вродити густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для доньки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п’ятака!
***
Віє вітер з гір
Та до вас у двір,
Проситься до хати
Заколядувати.
Ви його почуйте,
Смакоту готуйте!
Бога прославляйте,
Нас не забувайте!
***
Колядую, колядую,
Ваші гроші добре чую,
Смак цукерок, пирога,
Подавайте п’ятака
***
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