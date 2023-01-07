Різдво Христове: короткі колядки українською мовою на будь-який смак

Колядувати можуть люди різного віку

На Різдво, яке християни східного обряду відзначають 7 січня, здавна прийнято колядувати. У різних регіонах України встановились свої традиції. Хтось починає ходити по будинках із піснями відразу після появи на небі першої різдвяної зірки, а десь колядники стукають у двері зрання 7 січня.

"Телеграф" публікує добірку колядок на Різдво-2023 на будь-який смак. Ці обрядові пісні легко зможуть вивчити як діти, так і дорослі. Коротка колядка порадує господарів будинку і точно не втомить їх. Такі вірші гарантовано додадуть купюр і цукерок у мішок колядників!

Короткі колядки на Різдво Христове

Ой дай, Боже, святок діждати,

Підемо до діда колядувати.

А у нашого діда є багато хліба:

Два стіжки жита, а третій пшениці

На паляниці,

А четвертий гречки на гречанички,

А п'ятий вівса та й колядка вся.

Добривечір!

***

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниву засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте скриньку,

Та давайте п'ятачок!

***

Листівка з колядкою

Коляда, коляда

На поличку погляда.

Там лежать ковбаси,

Вони у шанічку біжать.

Дай, бабо, ковбасу –

Влітку коней попасу.

Не даси ковбаси –

Хоч сама паси.

Тексти різдвяних колядок для дітей та дорослих

Хтось веселий напис вивів

На тоненькому льоду:

"Гей! Свята прийшли у гості!

Зустрічайте коляду!

Трійка коней прудконогих

Мчить по білому сніжку —

Коляда везе в санчатах

Сто гостинців у мішку!

Чуєш, дзвоники співають:

Тілі-тілі-тілі-бом!

Ідуть ряжені на конях

Нас вітати із Різдвом!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На город вродити густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для доньки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п’ятака!

***

Привітання-колядка на Різдво

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Колядую, колядую,

Ваші гроші добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п’ятака

***

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році українці відзначатимуть Щедрий вечір та Хрещення за юліанським календарем.