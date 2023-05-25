Когда Троица в Украине в 2023 году: дата, приметы и главные запреты

Дата праздника переходящая и зависит от Пасхи

Ежегодно на 50-й день после Пасхи, согласно церковному календарю, отмечается один из крупнейших и величайших христианских праздников — Троица, который также называется Пятидесятница или Зеленые святки. Дата праздника не фиксированная и меняется каждый год.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Троица в Украине в 2023-м году, а также о традициях и главных запретах праздника.

Когда Троица в 2023 году: дата

Каждый год дата празднования Троицы меняется, ведь она зависит от даты Пасхи. Однако одно остается неизменным — Троица приходится на 50-й день после Воскресения Христова, а это значит, что в 2023-м году православные восточного обряда будут отмечать праздник 4 июня, а христиане западного обряда неделей ранее — 28 мая.

Троица 2023: главные традиции праздника

Троица — это праздник, когда церковь вспоминает день, когда Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу по обещанию Спасителя. Также праздник напоминает о трех Лицах Бога: Отце, Сыне и Святом Духе.

В этот день в храмах и церквах совершаются праздничные литургии, читают молитвы за умершими, а также украшают все зелеными травами и ветками деревьев, чтобы отпугивать злых духов. Это могут быть ветки клена, березы, ивы, липы, цветы и травы (мята, мелисса, чабрец). Также украшают верующие и свои дома.

Троица 2023: что категорически нельзя делать в этот день

Запрещено заниматься уборкой дома и работать, а также работать в поле и огороде.

Нельзя стричься и заниматься различными косметическими процедурами.

Под запретом плетение, вязание и вышивание.

Нельзя купаться в реках и озерах, а также посещать лес и тем более рубить деревья.

Праздновать свадьбы – плохая примета.

Запрещено ссориться, провоцировать конфликты, завидовать и обижаться.

Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение. Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года.