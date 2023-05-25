Через новий календар ПЦУ просить перенести День захисників та захисниць — названо дату

Церква просить перенести дату святкування Дня захисників та захисниць України

Православна церква України виступила з ініціативою перенести державне свято Дня захисників та захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня, що пов’язано із новим календарем церковних свят від ПЦУ.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив митрополит Переяславський та Вишневський Олександр.

За новим календарем церковних свят ПЦУ свято Покрови Пресвятої Богородиці було перенесено з 14 на 1 жовтня. У церкві хочуть, щоб цієї ж дати святкували і День захисників та захисниць України, який в Україні офіційно є вихідним.

"… Покрова та День Державності. Фактично це лише два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати", — сказав він.

Зазначимо, що День захисників та захисниць України має історичні зв’язки із церковним святом Покрови Пресвятої Богородиці.

Варто зазначити, що Покрова є лише одним із свят, дата святкування якого змістилася. Про всі зміни ви можете у матеріалі "Телеграфа", який для зручності підкріплений інфографікою.