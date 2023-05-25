Коли Трійця в Україні у 2023 році: дата, прикмети та головні заборони

Дата свята переходить і залежить від Великодня

Щороку на 50-й день після Великодня, згідно з церковним календарем, відзначається одне з найбільших і найбільших християнських свят — Трійця, яке також називається П'ятдесятниця або Зелені святки. Дата свята не фіксована та змінюється щороку.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Трійця в Україні у 2023-му році, а також про традиції та головні заборони свята.

Коли Трійця у 2023 році: дата

Щороку дата святкування Трійці змінюється, адже вона залежить від дати Великодня. Однак одне залишається незмінним — Трійця припадає на 50-й день після Воскресіння Христового, а це означає, що у 2023 році православні східного обряду відзначатимуть свято 4 червня, а християни західного обряду тижнем раніше — 28 травня.

Трійця 2023: головні традиції свята

Трійця – це свято, коли церква згадує день, коли Святий Дух у вигляді вогненних мов зійшов на апостолів Ісуса Христа та Пресвяту Богородицю за обіцянням Спасителя. Також свято нагадує про три Особи Бога: Отця, Сина і Святого Духа.

Цього дня у храмах та церквах відбуваються святкові літургії, читають молитви за померлими, а також прикрашають усі зеленими травами та гілками дерев, щоб відлякувати злих духів. Це можуть бути гілки клена, берези, верби, липи, квіти та трави (м’ята, меліса, чебрець). Також прикрашають віряни та свої будинки.

Трійця 2023: що категорично не можна робити цього дня

Заборонено займатися прибиранням будинку та працювати, а також працювати у полі та городі.

Не можна стригтися та займатися різними косметичними процедурами.

Під забороною плетіння, в’язання та вишивання.

Не можна купатися в річках та озерах, а також відвідувати ліс і тим паче рубати дерева.

Святкувати весілля – погана прикмета.

Заборонено сваритися, провокувати конфлікти, заздрити та ображатися.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.