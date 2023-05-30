Два церковні календарі поки існуватимуть паралельно: митрополит ПЦУ пояснив деталі

Перехід буде важчим для старших людей, вважає митрополит

24 травня ПЦУ на Архієрейському соборі затвердили перехід на новий календар, змінивши дату святкування багатьох релігійних свят. Однак попереду ще затвердження календарної реформи на загальноцерковному рівні.

Про це "Телеграф" розповів митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко). Він зазначив, що це рішення має прийняти та затвердити Помісний Собор у липні. Також священник розповів, що рішення було прийняте з умовою, що частина вірян, яка забажає цього, зможе користуватися старим календарем.

Два календарі будуть співіснувати паралельно, зазначив митрополит. Він зазначив, що це триватиме доки парафії, що с осені (1 вересня) не перейдуть на новоюліанський календар, не вирішать долучитися до інших. Митрополит додав, що саме цим новим календарем користуються багато дружніх ПЦУ церков.

Перехід буде простішим при зміні поколінь. Митрополит Олександр вважає, що у святкування за старим календарем є певна сакральність для людей старшого віку, їм важче примати зміни, а також важливо те, що саме календар був "формою самоідентифікації православних українців".

"Православність асоціювалася з юліанським календарем – старим стилем", — каже він, зазначаючи, що в західних регіонах поширювалася латинизація. Наразі ситуація змінилася на протилежну, адже святкування за старим календарем притаманне російській культурі.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: "В Москві сказали, що томосу не буде": митрополит ПЦУ Драбинко про фейкову незалежність УПЦ і візит патріарха Кирила до Києва

Раніше "Телеграф" розповідав, коли буде святкуватися Різдво за новим календарем ПЦУ. За новоюліанським календарем це відбуватиметься 25 грудня.