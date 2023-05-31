"Права є, а паспорту немає": митрополит розповів, як москва зірвала здобуття справжньої незалежності УПЦ

Наразі УПЦ – це сукупність єпархій РПЦ на території держави Україна.

В УПЦ (МП), коли говорять про свою незалежність від РПЦ, явно маніпулюють, адже грамота Алексія не є "томосом" і не є документом, який дає хоч якийсь канонічний статус.

Про це заявив митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) у коментарі "Телеграфу".

За його словами, митрополит Володимир ще позаминулого десятиліття домагався незалежності УПЦ, але його ініціативу просто "забазікали".

"2008 року, коли планувалися святкування з нагоди Хрещення Русі, готувалися до приїзду патріарха Варфоломія і патріарха Олексія. Тоді прямо на розширене засідання Синоду УПЦ приїхав Кирило, який в той час очолював відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату і безпосередньо впливав на хід цього Синоду. Тоді була ініціатива митрополита Володимира, але її, як то кажуть, забазікали", — розповідає Драбинко.

Митрополит розповідає, що в рамках цієї ініціативи було підготовлено документ про те, щоб права широкої автономії УПЦ, викладені у грамоті патріарха Алексія (йдеться про грамоту Алексія II, патріарха Московського та всієї Русі митрополиту Київському та всієї України Філарету від 27.10.1990). були наповнені реальним змістом.

"Ми просили, щоб був наданий статус автономії, а не тільки права. Щоб УПЦ 2008 року стала повноцінною автономною церквою, такою як Китайська церква, церква в Японії. Але цього не сталося. Тому зараз УПЦ — це сукупність єпархій РПЦ на території держави Україна. З правами широкої автономії, але без автономії. Тобто права є, а паспорта нема. Крім того, грамота взагалі була іменною і давалася виключно патріарху Філарету", — наголошує Драбинко.

Повний текст інтерв’ю Олександра Драбинка для "Телеграфа" читайте за посиланням: "У Москві сказали, що томосу не буде": митрополит ПЦУ Драбинко про фейкову незалежність УПЦ та візит патріарха Кирила до Києва ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ексмитрополит УПЦ пояснив покірність Онуфрія Російській церкві.