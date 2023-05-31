"Права есть, а паспорта нет": митрополит рассказал, как москва сорвала получение настоящей независимости УПЦ

Сейчас УПЦ – это совокупность епархий РПЦ на территории государства Украина

В УПЦ (МП), когда говорят о своей независимости от РПЦ, явно манипулируют, ведь грамота Алексия не является "томосом" и не является документом, дающим хоть какой-то канонический статус.

Об этом заявил митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в комментарии "Телеграфу".

По его словам, митрополит Владимир еще в позапрошлом десятилетии добивался независимости УПЦ, но его инициативу просто "заболтали".

"В 2008 году, когда планировались празднования по случаю Крещения Руси, готовились к приезду патриарха Варфоломея и патриарха Алексия. Тогда прямо на расширенное заседание Синода УПЦ приехал Кирилл, который в то время возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата и оказывал непосредственное влияние на ход этого Синода. Тогда была инициатива митрополита Владимира, но ее, как говорится, заболтали", — рассказывает Драбинко.

Митрополит рассказывает, что в рамках этой инициативы был подготовлен документ о том, чтобы права широкой автономии УПЦ, изложенные в грамоте патриарха Алексия (речь идет о грамоте Алексия II, патриарха Московского и всея Руси митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету от 27.10.1990.) были наполнены реальным содержанием.

"Мы просили, чтобы был предоставлен статус автономии, а не только права. Чтобы УПЦ стала полноценной автономной церковью, такой как Китайская церковь, церковь в Японии. Но этого не вышло. Поэтому сейчас УПЦ – это совокупность епархий РПЦ на территории государства Украина. С правами широкой автономии, но без автономии. То есть права есть, а паспорта нет. Кроме того, грамота вообще была именной и давалась исключительно патриарху Филарету", — подчеркивает Драбинко.

Полный текст интервью Александра Драбинко для "Телеграфа" читайте по ссылке: "В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев ".

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-митрополит УПЦ объяснил покорность Онуфрия Русской церкви.