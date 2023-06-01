Незалежність чи маніпуляція: митрополит пояснив, чим насправді є "томос" для УПЦ

УПЦ (МП) дорікнули в розмовах про "неканонічність" інших українських церков

Заява речника УПЦ (МП), митрополита Ніжинського та Прилуцького Климента про отримання церквою "томосу" про незалежність є навіть не маніпуляцією, а брехнею.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).

"Климент бреше! Не хочу навіть використовувати якісь інші фрази. Він прекрасно знає, що ніякої автономії УПЦ нема. Грамота патріарха Алексія (йдеться про грамоту Алексія II, патріарха Московського та всієї Русі митрополиту Київському та всієї України Філарету від 27.10.1990. — Ред.) не є "томосом" і не є документом, що дає хоч якийсь канонічний статус. Існує статус автокефальної церкви, автономної та екзархату в складі іншого патріархату. Та жодному з цих критеріїв УПЦ не відповідає. Вона самостійна і незалежна з правами широкої автономії. Такої канонічної структури не існує…", — заявив митрополит Олександр.

На слова журналіста, що УПЦ самі вирішують, як їм називатися, митрополит Переяславський і Вишневський зауважив: "Розумію. Але навіщо ж тоді було 30 років говорити про те, що ці [церкви] не канонічні, а інші — канонічні? Філарет також, як захотів, так і назвався. То чого ж ви кажете, що він "розкольник", не дійсний, не канонічний, але тепер ви самі йдете шляхом Філарета".

Більше резонансних заяв читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "В Москві сказали, що томосу не буде": митрополит ПЦУ Драбинко про фейкову незалежність УПЦ і візит патріарха Кирила до Києва".

Нагадаємо, раніше митрополит розповів, як москва зірвала здобуття справжньої незалежності УПЦ.