Независимость или манипуляция: митрополит объяснил, чем на самом деле является "томос" для УПЦ

УПЦ (МП) упрекнули в разговорах о "неканоничности" других украинских церквей

Заявление спикера УПЦ (МП), митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента о получении церковью "томоса" о независимости является даже не манипуляцией, а ложью.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

"Климент лжет! Не хочу даже использовать какие-то другие фразы. Он прекрасно знает, что никакой автономии УПЦ нет. Грамота патриарха Алексия (речь идет о грамоте Алексия II, патриарха Московского и всея Руси митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету от 27.10.1990. — Ред.) не является "томосом" и не является документом, дающим хоть какой-то канонический статус. Существует статус церкви автокефальной, автономной и экзархата в составе другого патриархата. Но ни одному из этих критериев УПЦ не соответствует. Она самостоятельная и независима с правами широкой автономии. Такой канонической структуры не существует…", – заявил митрополит Александр.

На слова журналиста, что в УПЦ сами решают, как им называться, митрополит Переяславский и Вишневский заметил: "Понимаю. Но зачем тогда было 30 лет говорить о том, что эти [церкви] не канонические, а другие — канонические? Филарет также, как захотел, так и назвался. Так что же вы говорите, что он "раскольник", не действительный, не канонический, а теперь вы сами идете по пути Филарета".

Больше резонансных заявлений читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев".

Напомним, ранее митрополит рассказал, как москва сорвала обретение подлинной независимости УПЦ.