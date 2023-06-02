"Засвідчив вірність Москві": митрополит розповів, як Онуфрій відмовився очолити ПЦУ

Митрополиту Онуфрію відправили лист для участі в Об'єднавчому соборі трьох українських православних церков

Митрополит Київський і всієї України УПЦ (Московського патріархату) Онуфрій (Березовський) на Об'єднавчому соборі наприкінці 2018 року міг бути обраний предстоятелем канонічної об’єднаної церкви України і отримати томос на автокефалію від Вселенського патріарха, однак відмовився брати в ньому участь через тиск його оточення.

Про це митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"30 років вони розповідали, що там (в УПЦ (КП). — Ред.) не канонічні, а за 30 років виросли покоління, що пересварилися між собою, як в Київському, так і в Московському патріархаті. Більш того, я скажу, митрополит Онуфрій, на відміну від патріарха Філарета і митрополита Макарія (глава ліквідованої УАПЦ. – Ред.) міг бути обраним предстоятелем об’єднаної церкви і отримати томос", — розповідає митрополит.

За його словами, саме про це йшлося в листі-запрошенні на ім’я митрополита Онуфрія для участі в Об'єднавчому соборі трьох українських православних церков.

"Їм же казали: прийдіть на Собор і оберіть предстоятеля. Та я коли розмовляв на цю тему с митрополитом Онуфрієм, він мені відповів: "Саша, то все дурниці, мені в Москві сказали, що ніякого томосу не буде". Ми нікуди не підемо, нам нічого не потрібно. Фактично, цим у черговий раз була засвідчена вірність Москві. Функціонерами цих подій були митрополит Антоній Паканич (керуючий справами УПЦ (МП). — Ред.) і Вадим Новинський (український олігарх і протодиякон і меценат УПЦ (МП). — Ред.)", — згадує священик.

Крім того, сам митрополит Онуфрій в документі після Собору УПЦ (МП), проведеного у травні 2022 у Феофанії під Києвом зазначив, що вони "відмежувалися" від Московського патріархату, каже митрополит Олександр.

"Та відмежуватися — не значить вийти зі складу Московського патріархату. Та і заяви чи листа [російському патріарху] Кирилу про те, що митрополит Онуфрій не буде їздити на Синоди (Священний синод Російської православної церкви — вищий орган управління РПЦ, куди входить і УПЦ (МП). — Ред.) не було", — підсумував владика Олександр.

Більше гучних заяв читайте на сайті "Телеграф" в інтервю: "В Москві сказали, що томосу не буде": митрополит ПЦУ Драбинко про фейкову незалежність УПЦ і візит патріарха Кирила до Києва".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснив покірність Онуфрія Російській церкві, яка може суперечити навіть Євангелію.