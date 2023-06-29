Почему за бунтом пригожина просматривается тень путина

В кремле опасаются появления новых мощных генералов, любимцев солдат, типа Рохлина и Лебедя

Вспыхнувший 24 июня и завершившийся в тот же день странный бунт наемников ЧВК "Вагнер" под управлением евгения пригожина, остается ребусом, который многие пытаются разгадать даже спустя почти неделю. Осунувшийся российский диктатор владимир путин рассказывает военным, что те якобы предотвратили гражданскую войну, хоть никто из них особо ничего не предотвращал.

Непризнанный президент Беларуси александр лукашенко, якобы сумевший уговорить пригожина остановить мятеж, выставляет себя спасителем россии. А сам пригожин, дела против которого в рф сперва оперативно открыли, а потом не менее оперативно закрыли, рассказывает, что показал со своими вояками "мастер-класс" по захвату городов.

Политолог, военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу", почему мятеж вагнеровцев может быть срежиссирован путинским режимом.

Что не так с мятежом вагнеровцев

- Скорее, это опереточный мятеж, основной целью которого было нейтрализовать либо купировать возможность появления реальной военной оппозиции. И реального военного мятежа, – поясняет Дмитрий Снегирев.

По его мнению, подобный характер выдвижения колонн (а вагнеровцы шли четырьмя общей численностью более тысячи единиц) говорит о том, что всё готовилось заранее. На такое, поясняет эксперт, нужны дни, а не часы. Тогда как, по утверждению пригожина, всё решалось именно за часы – якобы сразу после обстрела тылового лагеря его наемников.

- Сейчас под мятеж пытаются подвязать генерала суровикина, якобы даже уже арестованного. Тогда как обратить внимание следует на генерала мизинцева – бывшего заместителя министра обороны рф по материально-техническому обеспечению вооруженных сил. Примерно в начале мая стало известно, что мизинцев, известный как "мясник Мариуполя" за стирание с земли этого города во время штурмов в прошлом году, перешел на службу к пригожину. Стал его первым замом. Парадокс этого назначения в том, что пригожин месяцами критиковал минобороны за "снарядный голод", который привел к колоссальным жертвам среди личного состава его ЧВК. А ведь материально-техническое обеспечение было как раз на мизинцеве. И теперь он вдруг становится замом пригожина. И что, не видел подготовку к перевороту? Это невозможно, – уверен эксперт.

Он обращает внимание, что формирование колонн, назначение командиров, постановка боевых задач, погрузка БК, ГСМ, продовольствия – это время. Такое не провернешь быстро и втихую.

– Поэтому я считаю, что назначение мизинцева к пригожину было не случайным. Скорее всего, именно он контролировал все процессы подготовки потешного бунта. И не случайно мизинцев выпал из информационного поля рф. О нем сейчас вообще не вспоминают. Муссируют фамилию суровикина – да и только, – подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Эксперт напоминает, что захват вагнеровцами двух городов-миллионников – Ростова и Воронежа – произошел без какого-либо противостояния со стороны минобороны. Ни одного блокпоста, танка, отстраненные полиция и росгвардейцы, акцентирует он. Боевые действия были лишь на трассе, во время движения колонн. И то задействовались только воздушные силы, причем в очень ограниченном количестве.

Вагнеровцам, отмечает Дмитрий Снегирев, позволили продвинуться на сотни км вглубь рф, они до москвы не дошли всего около 200 км. Этого никогда не случилось бы, не разыгрывай они сценарий, считает он.

– Да и сам факт того, что пригожин вальяжно расположился в Ростове, беседовал там с армейскими генералами, подтверждает постановочность действа. Если бы это был реальный мятеж, не сидел бы пригожин так показушно, подставляясь под возможный ликвидационный удар, – аргументирует эксперт. – Показательно и то, что база вагнеровцев в Краснодарском крае в этот день даже не была заблокирована. А накануне "мятежа" пригожину позволяют открыть 50 вербовочных пунктов по всей территории рф. Ни один не закрыт и сейчас. Все полноценно работают.

Какова выгода путина

Т. н. "марш справедливости" пригожина был использован российским диктатором путиным для усиления своих позиций (ни о каком ослаблении речь не идет) и возможной ликвидации оппозиции в среде военных, считает Дмитрий Снегирев.

Об этом, по его мнению, свидетельствует ряд факторов.

1. Подписание путиным после "мятежа" указа о возможности задержания на 30 суток любого гражданина рф за нарушение режима КТО и военного положения. Репрессии внутри россии усиливаются. Без суда и следствия теперь могут задержать любого.

2. Усиление роли Росгвардии, которая исполняет жандармские, полицейские функции. Данные подразделения предназначены для борьбы с внутренними протестами. Мы помним, отмечает эксперт, их абсолютную недееспособность во время Харьковской операции ВСУ, когда росгвардейцев фактически "разорвали". Ну, а сейчас глава Росгвардии золотов заявляет о возможности передачи его ведомству тяжелого вооружения. Это показательно, считает Дмитрий Снегирев. Теперь у данного карательного органа станет больше мощи и полномочий.

3. Клоунский марш был использован для ликвидации всех частных военных компаний, в том или ином виде (официально ЧВК там запрещены) существующих в россии. А их, подчиняющихся госкорпорациям, там хватало. "Карманные армии" были у "Ростеха", "Роскосмоса", "Газпрома" (ЧВК "Поток", "Факел" и еще парочка) и не только. Плюс – ЧВК при минобороны. Все они действовали вне юридического поля рф.

4. В день т. наз. "мятежа" путин подписал указ о возможности заключения контрактов с минобороны лиц, осужденных за определенные преступления. То есть – зеков. Если раньше такой спецконтингент вербовал пригожин и его ЧВК, то теперь монополия на это принадлежит государству. Указом путин фактически дает старт очередной волне скрытой мобилизации, считает Дмитрий Снегирев. Он поясняет, что отследить реальное количество зеков, которые заключат контракты с минобороны, будет невозможно. А учитывая, что в россии официально около полумиллиона заключенных, не исключено, что немалый процент этого спецконтингента вскоре окажется на фронте. Так путин решает несколько задач: снимает нагрузку с бюджета на содержание заключенных, снижает риски внутренних волнений из-за мобилизации обычных граждан, насыщает фронт "мясом".

5. путину важно было напугать российское общество (да и Запад тоже) возможностью смуты, кровавых бунтов, раздирающих россию (ядерную державу, напомню) на куски. Тезис о том, что есть реальная угроза гражданской война, активно продвигался роспропагандой, разгонялся официальными лицами, акцентирует Дмитрий Снегирев. Второй тезис, муссируемый 24 июня и после, – во избежание смуты, гражданской войны общество должно объединиться вокруг вождя-путина.

Почему вагнеровцев перебрасывают в Беларусь

По мнению эксперта, пригожин – абсолютно контролируемая персона. И спецслужбами, и лично путиным.

– Давайте вспомним некоторые эпизоды 24 июня. путин заявляет, что не будет договариваться с мятежниками, пригожин почти в то же время – что не встанет на колени (не подпишет контракт с МО), не уточняя при этом, что никогда с колен не поднимался.

Эти заявления должны были поднять градус противостояния. Как и сбитие самолета и вертолетов. Играли на повышение ставок – смотрите, насколько всё серьезно, чем всё может обернуться. После таких заявлений и действий, вроде бы, стало понятно, что компромисса быть не может, – подчеркивает Дмитрий Снегирев. – И в этом время "вдруг" появляется лукашенко в роли миротворца. Не случайно именно он. Тут своя игра.

Эксперт отмечает, что, по его мнению, псевдомятеж не случайно совпал по времени с развитием наступательных действий ВСУ.

– В это самое время лукашенко дает возможность вагнеровцам легализоваться на территории Беларуси. Что в информационном поле уже подняло волну размышлений на тему возможного повторного наступления агрессора из Беларуси на Киев. Делается это ради того, чтобы вынудить оттянуть оперативные резервы ВСУ из районов возможного контрнаступления и наступления – на прикрытие тысячекилометровой украино-белорусской границы. То есть, растянуть наши силы и средства. Не дать возможности сосредоточить резерв в нужном нам месте. К счастью, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев унял страсти, четко заявив, что угрозы наступления с севера на данный момент нет. Но панические настроения, в том числе в украинских СМИ, уже начали распространяться. Тогда как 8-10 тысяч вагнеровцев точно не могли бы никак повлиять на ситуацию на украино-российской границе. Тем более, что мы уже давно там надежно всё прикрыли, – поясняет Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, как не является самостоятельным пригожин, так не является в последние годы и лукашенко, вынужденный плясать под дудку москвы.

– пригожина ему навязали, – считает Дмитрий Снегирев. – Напомню, что летом 2020-го именно КГБ Беларуси задерживало участников ЧВК "Вагнер". И есть данные, что вагнеровцы тогда выполняли роль силового крыла выступлений белорусской оппозиции. И тут, на фоне сообщений уже лета 2023-го о том, что вагнеровцы снова в Беларуси, как черт из табакерки выпрыгивает Тихановская и начинает заявлять что-то в стиле – надо готовиться к свержению лукашенко. На месте украинских спецслужб я бы заинтересовался, почему те или иные заявления Тихановской играют на руку рф. Ведь лукашенко, по сути, дают понять, что вагнеровцы на белорусской земле – это российский интерес там. Укрепление рф на территории РБ. Отсюда и заявление лукашенко – ни о каких постоянных лагерях для этой частной армии на территории Беларуси речь не идет. В палатках поживут.

Эксперт предполагает, что загнанный в угол лукашенко продолжает пытаться пройти между капелек, вести хоть какую-то свою игру. И надеется использовать ЧВК, прежде всего, для давления на приграничные Польшу и страны Балтии.

– Это уже поняли на Западе, – отмечает Дмитрий Снегирев. – И оттуда уже звучат соответствующие заявления. В стиле, что вагнеровцы в Беларуси – это гипотетическая угроза, прежде всего, странам НАТО. Но не Украине. Ну, а рф – так и эдак хорошо. Перебазирование вагнеровцев в Беларусь для путина – это давление и на Минск, и на Киев, и на страны НАТО.

Опереточный мятеж во избежание реального

Что касается самого пригожина, то "мавр сделал свое дело, мавр может уходить", считает эксперт.

– Он выполнил всё, чего от него хотел кремль. Продемонстрировал в очередной раз свою полную подчиненность непосредственно путину и спецслужбам. Ни о какой самостоятельной игре пригожина речи не идет, – уверяет Дмитрий Снегирев. – Отсюда и заявление лукашенко, что пригожин якобы согласился оставить в покое шойгу и герасимова, отставки которых он так рьяно добивался. Всё, опять же, на руку путину. Он выставляет пригожина клоуном, который то и дело меняет свою позицию. Кроме того, путин понижает статус собственно армии. Потому что, подчеркиваю, реально боится именно военной оппозиции. Новых мощных генералов, любимцев солдат, типа Рохлина и Лебедя. И опереточный мятеж в исполнении наемников был использован в качестве превентивной меры во избежание реального военного мятежа.

А о том, что в российской армии царят негативные к политическому режиму настроения, путин осведомлен, отмечает эксперт.

– Ведь военные, – продолжает он, – стали, по сути, заложниками безумной политики кремля, бросившего их на Украину. При этом путин, когда блицкриг провалился, самоустранился от происходящего. И все военные поражения падают пятном на российские генералитет и армию в целом. Не случайно кремль позволял пригожину фактически "опускать" армию, понижать ее субъектность.

Что касается дальнейшей судьбы пригожина – Дмитрий Снегирев не верит, что того уберут, хоть подобные прогнозы звучат. Даже если принять во внимание, что по путинской логике, по логике спецслужб, можно поступить именно так, дабы укрепить всех во мнении – что да, мятеж был реальным, а его зачинщик понес заслуженную кару.

– Скорее всего, побыв некоторое время в Беларуси в роли пугала для лукашенковского режима, для Украины, для стран ЕС, пригожин отчалит в Африку, – прогнозирует эксперт. – Именно там он зарабатывает себе и путину солидные деньги. Куда больше, чем миллиард долларов, который, по версии российского диктатора, выделили из бюджета рф на содержание вагнеровцев, пока те воевали в Украине. В ряде африканских стран под контролем пригожинской частной армии, всегда находящейся на поводке путина и российских спецслужб, добыча алмазов и прочий бизнес, приносящий гигантский доход.