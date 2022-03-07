Укр

Лидер мусульман Украины призвал собратьев по вере в россии к восстанию

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Шейх Саид Исмагилов Новость обновлена 07 марта 2022, 14:35
Шейх Саид Исмагилов

Шейх Саид Исмагилов назвал россию "тюрьмой народов".

Глава Духовного управления мусульман Украины шейх Саид Исмагилов призвал единоверцев в россии не принимать участие в войне и начать освободительное движение.

Соответствующее видеообращение опубликовано на платформе "Свободный Идель-Урал".

"Я призываю вас, мусульмане россии, всячески не принимать участие в этой войне, не поддерживать путинскую власть. И вообще, чего вы ждете? Пока все войска стянуты в Украину, и героическая украинская армия отбивается от них, начинайте освободительное движение в своей стране", — сказал Исмагилов.

Исмагилов призвал российских мусульман вспомнить о том, что их лишают родных языков, прав и свобод.

"Вас уничтожают как мусульман, и как национальность. Россия — это тюрьма народов. Начинайте освобождение пока все псы воюют здесь с нами. Мы отобьёмся, мы победим! У вас есть шанс на самоопределение, свободу, возрождение своей национальной, культурной и религиозной идентичности. И молитесь за нас — мусульман Украины. Ибо я абсолютно уверен, что Всевышний Аллах и справедливость на нашей стороне", — добавил шейх.

Отметим, что Саид Исмагилов — уроженец Донецка, этнический татарин. Свою религиозную деятельность Саид Исмагилов начал в 2002-м году. Спустя 7 лет он стал муфтием. Принимал активное участие в событиях Евромайдана. После революции муфтий баллотировался на парламентских выборах от партии Всеукраинское политическое объединение "Украина — единая страна". Он долгое время проживал в Донецке. Через некоторое время после захвата Донбасса российскими военными Саид с семьей переехал в Киев.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российское руководство сознательно планировало тактику "сожженной земли" в войне с Украиной.

Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что россияне, маркирующие свою боевую технику буквой Z, продолжают идти по стопам нацистской Германии времен Второй мировой.

Теги:
#Россия #Мусульмане #Саид Исмагилов
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