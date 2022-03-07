Секретарь СНБО Данилов пригрозил россии: "Вы пришли к нам - мы придем к вам"

Оккупанты ответят за "черный список" своих преступлений.

Российское руководство раньше времени и сознательно планировало тактику "сожженной земли", полного игнорирования международного права, стало на путь совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на странице в Facebook.

"В пять утра российские оккупационные войска применили "Смерч" против мирных жителей Николаева. В результате обстрела – пожары и разрушения. Кроме этого, также вчера, российские оккупанты, продолжая "черный список" своих преступлений, нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень", — отметил Данилов.

Данилов уверен, что оккупанты ответят за свои преступления и понесут наказание.

"Ваши преступления в документах, а память о них раскаленным железом в сердцах. В наших списках и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял – наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, утром 7 марта, российские оккупанты обстреляли Николаев и его пригороды. Ракетами ударили по жилым домам, в результате чего начались пожары.

6 марта от ракетных ударов пострадала и Винница, там противник уничтожил аэропорт.