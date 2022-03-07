Укр

Секретарь СНБО Данилов пригрозил россии: "Вы пришли к нам - мы придем к вам"

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
694
россия продолжает обстреливать мирные города Украины Новость обновлена 07 марта 2022, 13:23
россия продолжает обстреливать мирные города Украины

Оккупанты ответят за "черный список" своих преступлений.

Российское руководство раньше времени и сознательно планировало тактику "сожженной земли", полного игнорирования международного права, стало на путь совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на странице в Facebook.

"В пять утра российские оккупационные войска применили "Смерч" против мирных жителей Николаева. В результате обстрела – пожары и разрушения. Кроме этого, также вчера, российские оккупанты, продолжая "черный список" своих преступлений, нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень", — отметил Данилов.

Данилов уверен, что оккупанты ответят за свои преступления и понесут наказание.

"Ваши преступления в документах, а память о них раскаленным железом в сердцах. В наших списках и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял – наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, утром 7 марта, российские оккупанты обстреляли Николаев и его пригороды. Ракетами ударили по жилым домам, в результате чего начались пожары.

6 марта от ракетных ударов пострадала и Винница, там противник уничтожил аэропорт.

Теги:
#Россия #СНБО #Данилов
Переговоры Украины и России: стало известно, когда начнется третий раунд
Политика
Переговоры Украины и России: стало известно, когда начнется третий раунд
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Переговоры Украины и России: стало известно, когда начнется третий раунд
Переговоры Украины и России: стало известно, когда начнется третий раунд
Дата публикации
Категория
Русские пометки для техники уже окрестили новой свастикой
Резников четко объяснил, что означает нацистский символ россиян Z
Дата публикации
Категория
Украинских граждан никто не бросит
Государство поможет украинцам: громкое заявление Зеленского по поводу экономики
Дата публикации
Категория
Генерал-майор рф Олег Маковецкий
Гаага ждет: Украина уже знает, кто приказал бомбить мирный Харьков
Дата публикации
Категория
Украина продолжает страдать от российского вторжения, но сдаваться не намерена
Война — день 12: в Украине появились новые города-герои, а в россии подавляют протесты