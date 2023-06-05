Что произойдет с монахами после выселения из Киево-Печерской лавры: митрополит развеял предрассудки УПЦ

ПЦУ надеется на заключение договора об аренде Лавры с Минкультом

После выселения из Киево-Печерской лавры монахов Украинской православной церкви (Московского патриархата) их место вполне могут занять монахи Православной церкви Украины.

Об этом митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, в прошлом году ПЦУ зарегистрировала монастырь как юридическое лицо в Феодосьевском монастыре, который также принадлежит к комплексу Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

"Возглавляет это юридическое лицо является предстоятель ПЦУ, поскольку он глава религиозной организации, а наместником монастыря является отец Авраамий. Соответственно, он проводит богослужение в Трапезном храме или Успенском соборе", — пояснил митрополит.

На вопрос, планирует ли Минкульт заключать с ПЦУ договор на пользование имуществом Киево-Печерской лавры, подобный документу, заключенному с УПЦ, священник отметил:

"Сегодня тяжело говорить о подобном документе, поскольку ведется инвентаризация, работает комиссия Минкульта. Когда это все закончится, как это все закончится, а еще есть суды. Вот пока юридическая составляющая не будет завершена и мы не будем понимать последствия расторжения договора с Московским патриархатом, до того времени говорить о новом договоре аренды рано. Но, по логике, это реально”.

На упреки УПЦ (МП), что ПЦУ не хватит монахов, чтобы выполнять духовную миссию в Лавре, митрополит Александр предположил:

"Когда исчезнут те предрассудки, о которых рассказывает УПЦ, часть монахов присоединится к ПЦУ".

Говоря о развитии событий в Лавре, когда священники Московский патриархат ее все же покинет, владыка ПЦУ добавил:

"Судя по тому, что оттуда все уже вывезено, то покинет. Я видел последние фотографии из кабинета управляющего делами митрополита Антония, и даже те старинные шкафы, которые находились там еще со времен митрополита Владимира, уже их нет. То есть на сегодняшний день они очевидно готовы покинуть Лавру".

Больше громких заявлений на сайте "Телеграф" читайте в полной версии интервью: "В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев".

Напомним, Почаевская лавра в Тернопольской области находится в долгосрочной аренде УПЦ (МП) вплоть до 2052 года. Но после последних событий в Лавре в Киеве есть вариант, что договор будет расторгнут быстрее.