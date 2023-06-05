Що станеться з ченцями після виселення з Києво-Печерської лаври: митрополит розвіяв забобони УПЦ

ПЦУ сподівається на укладання договору про оренду Лаври з Мінкультом

Після виселення з виселення з Києво-Печерської лаври монахів Української православної церкви (Московського патріархату) їхнє місце цілком можуть зайняти ченці Православної церкви України.

Про це митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, торік ПЦУ зареєструвала монастир як юридичну особу у Феодосіївському монастирі, який також належить до комплексу Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" .

"Очільником цієї юридичної особи є предстоятель ПЦУ, оскільки він голова релігійної організації, а намісником монастиря є отець Авраамій. Відповідно він проводить богослужіння в Трапезному храмі чи Успенському соборі", — пояснив митрополит.

На запитання, чи планує Мінкульт укладати з ПЦУ договір на користування майном Києво-Печерської лаври, подібний до того документу, що був укладений з УПЦ, священник зауважив:

"Сьогодні важко говорити про подібний документ, оскільки ведеться інвентаризація, працює комісія Мінкульту. Коли це все закінчиться, як це все закінчиться, а ще ж є суди. От поки юридична складова не буде завершена і ми не будемо розуміти наслідки розірвання договору з Московським патріархатом, до того часу говорити про новий договір оренди зарано. Але, за логікою, це реально".

На закиди УПЦ (МП), що ПЦУ забракне ченців, щоб виконувати духовну місію в Лаврі, митрополит Олександр припустив:

"Коли зникнуть ті забобони, про які розповідає УПЦ, то частина ченців долучиться до ПЦУ".

Говорячи про розвиток подій у Лаврі, коли священники Московський патріархат її все ж таки покине, владика ПЦУ додав:

"Судячи з того, що звідти все вже вивезено, то покине. Я бачив останні фотографії з кабінету керуючого справами митрополита Антонія, і навіть ті старовинні шафи, що знаходились там ще з часів митрополита Володимира, вже їх нема. Тобто на сьогодні вони очевидно готові покинути Лавру".

Більше гучних заяв на сайте "Телеграф" у повній версії інтерв'ю: "В Москві сказали, що томосу не буде": митрополит ПЦУ Драбинко про фейкову незалежність УПЦ і візит патріарха Кирила до Києва".

Нагадаємо, Почаївська лавра на Тернопіллі перебуває у довгостроковій оренді УПЦ (МП) аж до 2052 року. Але після останніх подій у Лаврі в Києві є варіант, що договір буде розірвано швидше.