Уже не под арестом: одиозный "Паша-Мерседес" опять в Лавре (видео)

Прихожане собрались вокруг бывшего наместника Киево-Печерской лавры и стали целовать ему руки

Скандальный митрополит Павел Лебедь (Паша "Мерседес") неожиданно приехал к прихожанам в Киево-Печерскую Лавру на молитвенное стояние. Однако срок действия его домашнего ареста, под которым он находился с апреля, еще не истек.

Соответствующее видео сегодня, 29 июня, опубликовал в своем Telegram-канале "Союз православных журналистов".

На обнародованных кадрах видно, что Лебедь находится в приподнятом настроении. Тем временем клирики церкви и прихожане целуют ему руки, а тот в свою очередь благословляет их.

В других пабликах в Telegram также публикуют видео приезда бывшего наместника Киевско-Печерской лавры, на котором видно, как прихожане радостно встречают его.

В Киевской областной прокуратуре заявили, что настоятелю Киево-Печерской Лавры избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 1 июля 2023 года. Согласно постановлению суда, он обязан носить электронный браслет и воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу.

Отмечается, что 26 июня в суд было подано ходотайство о продлении срока действия указанной меры пресечения. Судебное заседание пройдет 30 июня.

"Сегодня подозреваемый прибыл в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области по вызову следователя для проведения следственных действий, где последнему повторно вручено ходатайство о продлении срока действия меры пресечения", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 апреля 2023 года СБУ сообщила о подозрении Павлу Лебедю по статьям "разжигание религиозной розни" (ч. 1 ст. 161 УК) и "оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). Действия разворачивались на территории Киево-Печерской лавры и десятки людей провожали "Мерседеса" с криками "Спасибо, СБУ! ". Но были и те, кто провожал его буквально со слезами на глазах. В тот же день Шевченковский суд Киева избрал ему меру в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.