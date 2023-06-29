Вже не під арештом? Одіозний "Паша-Мерседес" знову у Лаврі (відео)

Парафіяни зібралися навколо колишнього намісника Києво-Печерської лаври та почали цілувати йому руки

Скандальний митрополит Павло Лебідь (Паша "Мерседес") зненацька приїхав до парафіян до Києво-Печерської Лаври на молитовне стояння. Строк дії його домашнього арешту, під яким він перебував з квітня, минув. Він триває до 1 липня.

Відповідне відео сьогодні, 29 червня, опублікував у своєму Telegram-каналі "Союз православних журналістів".

На оприлюднених кадрах видно, що Лебідь перебуває у піднесеному настрої. Тим часом клірики церкви та парафіяни цілують йому руки, а той своєю чергою благословляє їх.

В інших пабліках у Telegram також публікують відео приїзду колишнього намісника Київсько-Печерської лаври, де видно, як парафіяни радісно зустрічають його.

У Київській обласній прокуратурі заявили, що настоятелю Києво-Печерської Лаври обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 1 липня 2023 року. Згідно з ухвалою суду, він зобов'язаний носити електронний браслет і утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у справі.

Зазначається, що 26 червня до суду було подано клопотання про продовження терміну дії зазначеного запобіжного заходу. Судове засідання відбудеться 30 червня.

"Сьогодні підозрюваний прибув до ГУ СБУ у Києві та Київській області за викликом слідчого для проведення слідчих дій, де останньому повторно вручено клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу", — повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 квітня 2023 року СБУ повідомила про підозру Павлу Лебедю за статтями "розпалювання релігійної ворожнечі" (ч. 1 ст. 161 КК) та "виправдання та заперечення збройної агресії рф проти України" (ч 1 ст.436-2 ККУ). Дії розгорталися на території Києво-Печерської лаври та десятки людей проводжали "Мерседеса" з криками "Дякую, СБУ!". Але були й ті, хто проводжав його буквально зі сльозами на очах. Того ж дня Шевченківський суд Києва обрав йому міру у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.