Сторонники УПЦ МП кричали "позор" родственникам погибшего бойца ВСУ на Хмельнитчине: сеть в гневе (видео)

Сторонники МП встретили родственников погибшего военного криками "позор"

В Хмельницкой области сторонники УПЦ Московского патриархата набросились на родственников погибшего военнослужащего, которые выходили из храма.

Видеозаписью происшествия поделился блогер Андрей Попик, который призвал местных жителей помочь идентифицировать людей на видео.

"В Красилове (Хмельницкая область) поклонники российской церкви кричали "позор" военным и родственникам погибшего воина, которые выходили из храма после панихиды за погибшим, проведенной ПЦУ", — отметил он.

Попик также обратился к жителям города с просьбой дать информацию о лицах на видео, а также по возможности прислать их фотографии в лучшем качестве, что необходимо для их идентификации.

Как видно на видео, горожане сначала накричали на выходящих из храма военных, а затем продолжили скандировать "мы не хотим ПЦУ".

Пользователей сети происходящее удивило и возмутило.

Как сообщалось ранее, недавно спецслужбы вычислили послушника Почаевской Успенской лавры УПЦ МП (Тернопольская область), который публично оправдывал войну в Украине. Злоумышленник восхвалял российского диктатора и другое военно-политическое руководство россии. Также он негативно высказывался в адрес украинских защитников и всячески дискредитировал ВСУ.