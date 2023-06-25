Прихильники УПЦ МП кричали "ганьбу" родичам загиблого бійця ЗСУ на Хмельниччині: мережа в гніві (відео)

Прихильники МП зустріли родичів загиблого військового криками "Ганьба"

На Хмельниччині прихильники УПЦ Московського патріархату накинулися на родичів загиблого військовослужбовця, які виходили з храму.

Відеозаписом події поділився блогер Андрій Попік, який закликав місцевих мешканців допомогти ідентифікувати людей на відео.

"В Красилові (Хмельницька область) шанувальники росіянської церкви кричали ганьба військовим і родичам загиблого воїна, які виходили з храму після панахиди за загиблим яку проводила ПЦУ", — зазначив він.

Попик також звернувся до жителів міста з проханням дати інформацію про осіб на відео, а також в разі можливості надіслати їх фотографії у кращій якості, що необхідно для їх ідентифікації.

Як видно на відео, городяни спочатку накричали на військових, що виходять з храму, а потім продовжили скандувати "ми не хочемо ПЦУ".

Користувачів мережі те, що відбулося, здивувало та обурило.

Як повідомлялося раніше, нещодавно спецслужби вирахували послушника Почаївської Успенської лаври УПЦ МП (Тернопільська область), який публічно виправдовував війну в Україні. Зловмисник вихваляв російського диктатора та інше військово-політичне керівництво росії. Також він негативно висловлювався на адресу українських захисників і всіляко дискредитував ЗСУ.