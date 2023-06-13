Суд отклонил иск УПЦ насчет имущества Лавры: в церкви уже ответили

Представители УПЦ МП на заседание не явились

Во вторник, 13 июня, Хозяйственный суд Киева отклонил иск УПЦ МП по делу о передаче имущества Киево-Печерской лавры в собственность государства.

Как сообщил в своем telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, представители религиозной организации в суд не явились.

"Представители Мужского Монастыря УПЦ не прибыли на заседание и подавали ходатайство о перенесении, которое было отклонено судом, как необоснованное", — написал он.

Кроме того, он добавил, что суд после рассмотрения материалов дела отклонил иск церкви.

В свою очередь, пресс-служба УПЦ МП сообщает, что ее представители не могли присутствовать на судебном заседании, поскольку принимают участие в других процессуальных действиях.

"Таким образом, Суд даже не предоставил сторонам истца возможности в судебном заседании предоставить свои объяснения, задать ответчику вопрос, принять участие в дебатах и доказать как Суду, так и общественности свою правовую позицию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что религиозная организация намерена подавать апелляцию.

Стоит отметить, что 5 июня комиссия Минкульта по приему-передаче имущества Лавры завершила свою работу и составила соответствующий Акт, который УПЦ МП должна была подписать в трехдневный срок. Тем самым представители организации будут вынуждены покинуть святыню, а сама она должна перейти в собственность государства. По состоянию на 12 июня документ представители церкви так и не подписали.

Как сообщалось ранее, УПЦ МП могут выселить из Почаевской лавры, которая находится в Тернопольской области.