На выход: монахам УПЦ МП дали четкий срок на выселение из Киево-Печерской лавры

Комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов

Специальная комиссия Минкульта завершила работу на территории Киево-Печерской лавры. Заповедник обязал представителей УПЦ МП в течение трех рабочих дней освободить все его объекты.

Об этом сегодня, 6 июня, в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Вчера, 5.06.2023 года Комиссия МКИП по приемке-передаче государственных имуществ Лавры завершила свою работу и подписала с Заповедником акт приемки-передачи государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которым подтвердила передачу государственного имущества в пользование Заповеднику", — отметил он.

По словам Александра Ткаченко, комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов. Каждый из них в разных состояниях.

"УПЦ МП допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории Заповедника. Со всем этим еще будем разбираться", — подчеркнул министр.

Заповедник направил требование УПЦ МП о прекращении пользования и возвращении Заповеднику его имущества. На это у них есть три дня. В случае отказа, рассмотрением соответствующего вопроса будет заниматься суд.

"Сегодня представители Монастыря отказались через канцелярию принять Акт приема-передачи государственного имущества. Заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате", — подытожил Ткаченко.

Напомним, что митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) рассказал в интервью "Телеграфу", что будет с монахами после выселения из Киево-Печерской лавры.