На вихід: ченцям УПЦ МП дали чіткий строк на виселення з Києво-Печерської лаври

Комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів

Спеціальна комісія Мінкульту завершила роботу на території Києво-Печерської лаври. Заповідник зобов’язав представників УПЦ МП протягом трьох робочих днів звільнити усі його об’єкти.

Про це сьогодні, 6 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Вчора, 5.06.2023 року Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу та підписала із Заповідником акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", яким підтвердила передачу державного майна у користування Заповіднику", — зазначив він.

За словами Олександра Ткаченка, комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів. Кожен із них у різних станах.

"УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника. З усім цим ще розбиратимемося", — підкреслив міністр.

Заповідник направив вимогу УПЦ МП про припинення користування та повернення Заповіднику його майна. На це вони мають три дні. У разі відмови, розглядом відповідного питання займатиметься суд.

"Сьогодні представники Монастиря відмовилися через канцелярію прийняти Акт прийому-передачі державного майна. Заповідник надіслав усі документи поштою та в електронному форматі", — підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, що митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що буде з ченцями після виселення з Києво-Печерської лаври.