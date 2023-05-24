У Лаврі затримано організатора прокремлівських провокацій: ким він виявився

Чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення

Служба безпеки України затримала одного з організаторів прокремлівських провокацій на території Києво-Печерської Лаври. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це сьогодні, 24 травня, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки нейтралізувала в Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який розповсюджував наративи кремля та організовував замовлення акції протесту", — йдеться в повідомленні.

Фігурантом справи є заступник керівника проросійської організації "Єдина батьківщина", а також учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України".

Під час слідства було встановлено, що наприкінці березня поточного року він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври. Затриманий раніше давав інтерв’ю, в яких звинувачував Україну у нібито розв’язанні війни.

Також він публікував відео з різними подібними висловлюваннями на YouTube-каналі "Святая Русь", на якому понад 23 тисячі передплатників. Крім того, блогер публічно підтримував політику росії на початку повномасштабного вторгнення і виправдовував захоплення українських територій.

Співробітники СБУ провели у нього обшуки та знайшли докази його незаконної діяльності. Також у затриманого вилучили заборонену символіку та поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

Релігійному блогеру було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначається, що чоловікові загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до восьми років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 травня було ухвалено вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), який виправдовував російську агресію. Він повністю визнав свою провину.