В Лавре задержан организатор прокремлевских провокаций: кем он оказался

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов прокремлевских провокаций на территории Киево-Печерской Лавры. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности нейтрализовала в Киеве подрывную деятельность еще одного антиукраинского религиозного блогера, который распространял нарративы кремля и организовывал заказные акции протеста", — говорится в сообщении.

Фигурантом дела является заместитель руководителя пророссийской организации "Единое отечество", а также участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины".

В ходе следствия было установлено, что в конце марта текущего года он был одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской Лавры. Задержанный ранее давал интервью, в которых обвинял Украину в якобы развязывании войны.

Также он публиковал видео с различными подобными высказываниями на YouTube-канале "Святая Русь", на котором более 23 тысяч подписчиков. Кроме того, блогер публично поддерживал политику рф в начале полномасштабного вторжения и оправдывал захват украинских территорий.

Сотрудники СБУ провели у него обыски и нашли доказательства его незаконной деятельности. Также у задержанного изъяли запрещенную символику и полиграфическую продукция, которую используют радикальные националистические структуры страны-агрессора.

Религиозному блогеру было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Отмечается, что мужчине грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до восьми лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 мая был вынесен приговор высокопоставленному клирику УПЦ (МП), который оправдывал российскую агрессию. Он полностью признал свою вину.