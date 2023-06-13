Суд відхилив позов УПЦ щодо майна Лаври: у церкві вже відповіли

Представники УПЦ МП на засідання не з’явилися

У вівторок, 13 червня, Господарський суд Києва відхилив позов УПЦ МП у справі про передачу майна Києво-Печерської лаври у власність держави.

Як повідомив у своєму telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, представники релігійної організації до суду не з’явилися.

"Представники Чоловічого Монастиря УПЦ не прибули на засідання і подавали клопотання про перенесення, яке було відхилено судом як необґрунтоване", — написав він.

Крім того, він додав, що суд після розгляду матеріалів справи відхилив позов до церкви.

Своєю чергою, пресслужба УПЦ МП повідомляє, що її представники не могли бути присутніми на судовому засіданні, оскільки беруть участь в інших процесуальних діях.

"Таким чином, Суд навіть не надав сторонам позивача можливості у судовому засіданні надати свої пояснення, поставити відповідачеві питання, взяти участь у дебатах та довести як Суду, так і громадськості свою правову позицію", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що релігійна організація має намір подавати апеляцію.

Варто зазначити, що 5 червня комісія Мінкульту з прийняття-передання майна Лаври завершила свою роботу та склала відповідний Акт, який УПЦ МП мала підписати у триденний термін. Тим самим представники організації будуть змушені залишити святиню, а сама вона має перейти у власність держави. Станом на 12 червня документ представники церкви так і не підписали.

Як повідомлялося раніше, УПЦ МП можуть виселити з Почаївської лаври, яка знаходиться у Тернопільській області.