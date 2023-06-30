"Усі працюють на ФСБ": муфтій зробив невтішний прогноз щодо УПЦ після війни

УПЦ впроваджує російську ідеологію в Україні

Ієрархи УПЦ Московського патріархату у своїй більшості працюють на ФСБ росії та навіть після перемоги України у війні продовжать виконувати накази з москви.

Про це "Телеграфу" розповів колишній муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов, який з перших днів великої війни пішов добровольцем на фронт.

"В релігійному служінні я був більш як 20 років. І у мене є глибока впевненість, що вся церква, особливо її духовні керманичі, священники, митрополити, весь синод, голова, єпископи — всі працюють на ФСБ. Може, десь у селах низові священики про це не знають, але вони все одно продовжують російську ідеологію. І вони і далі будуть це робити. І навіть після нашої перемоги вони будуть виконувати накази з москви", — зазначив він.

Муфтій наголосив, що якщо ми хочемо, щоб така війна більше ніколи не повторилась, щоб серед наших людей не було зрадників, то Україна має захищати свої національні інтереси.

"В національних інтересах України позбутися цієї агітаційної платформи, яка не стільки церква, скільки бізнес, і яка впроваджує ворожу ідеологію в нашу країну і нашу націю", — резюмував муфтій.

Детальніше читайте у розмові "Телеграфа" із Саїдом Ісмагіловим: "Кадировці ґвалтують чоловіків. Це ми повинні їх "дешайтанізувати": муфтій Саїд Ісмагілов