"Кадировці ґвалтують чоловіків. Це ми повинні їх "дешайтанізувати": муфтій Саїд Ісмагілов

Гаслами про "дешайтанізацію" влада рф маніпулює тупим і неосвіченим населенням, каже екс-муфтій Духовного управління мусульман України "Умма"

Окрім крилатих ракет, танків, винищувачів та артилерії, у війні проти України росія серйозно взяла на озброєння релігійний фактор. Ватажок РПЦ патріарх Кирило (Гундяєв) з вівтаря благословляє військових рф на вбивство українців. Однак під п’ятою кремля опинилися не лише християнські конфесії. Офіційні лідери мусульман росії також підтримали путіна, а голова Чечні рамзан кадиров взагалі називає агресію проти України "священною війною".

Чому мусульмани рф виявилися такими ж покірними диктатору, чому "дон-дон" поводиться блазенем, коли оголошує джихад, і як можна "вбивати за духовність", в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов, який з перших днів великої війни пішов добровольцем на фронт.

— Саїд, широкомасштабне вторгнення, звісно, змінило життя всієї країни, але якщо брати особисто вашу історію, то ви вчинили радикально: будучи духовним лідером мусульман України, взяли в руки зброю і пішли у військо. Яка була мотивація цього вчинку?

— Я не можу стояти осторонь, коли з моєю країною, з моїм народом трапляється таке велике лихо: починається велика широкомасштабна війна, гинуть діти, гинуть жінки, і я просто не розумію, як чоловік в таких умовах не піде захищати Батьківщину. Я геть не розумію тих чоловіків, які ухиляються, втікають, дають хабарі, купують собі якісь довідки про те, що вони не можуть захищати Батьківщину. Я взагалі такого не розумію, бо в найважчі і найтяжчі часи потрібно навпаки збирати докупи всю свою мужність і йти захищати свій народ, своє врешті-решт майбутнє. Втікати і ховатися, з моєї точки зору, абсолютно аморально, бо хто як не чоловіки мають захищати жінок і дітей? Тому у мене не було жодних вагань.

— Ви виїхали з окупованого Донецька. Очікували, що росіяни не зупиняться і війна охопить всю територію України?

— Я знав, що почнеться велика повномасштабна війна. Про це з кожної праски казали. І коли люди жаліються і кажуть, що їх не попередили про війну, так до 24 лютого останні три місяці тільки й розмов було, що про велику війну. І закордонні спецслужби, і журналісти — всі обсмоктували цю тему. І остаточно стало все зрозуміло, коли евакуювали з Києва дипломатичні місії інших країн. Я як муфтій бачив, що дипломати, посли виїжджають, в тому числі і мусульманських країн. А якщо виїжджає дипломатичний корпус, то вони мають стовідсоткову інформацію, що щось почнеться.

— Ваш день парамедика на фронті як виглядає?

— У парамедика день на фронті ненормований. Можна працювати всю ніч з пораненими і вдень, і ввечері. Ти маєш бути готовий завжди надавати допомогу, тому якогось режиму взагалі не існує. Коли є вільна хвилина, ти маєш поїсти, вмитися, якщо вдасться — трохи поспати і помолитися. Іноді так працюєш і забуваєш навіть, що ти цілий день нічого не їв. І це не лише у парамедиків, у військових також. Війна непередбачувана, тут нема і не може бути жодного регламенту. Ну і ми взагалі жартуємо, що ми тут всі випадково вцілілі. Реально в тих умовах, в яких воюють наші хлопці і працюють наші парамедики, якщо ми ще живі, то це диво.

— Якось ви казали, що більшість мусульман сучасної росії – "терпи́ли", адже росія знищує їхню культуру, традиції, а вони терплять. Чому терплять?

— Тому що одні бояться, інші просто терплять, а треті свідомо працюють на інтереси росії. Згадаймо тих самих кадировців, які їхали до москви, щоб зупинити бунт пригожина. От вас у двох чеченських війнах знищували, вбивали ваших жінок і дітей, від Грозного залишилися руїни, а ви замість того, щоб скористатися ситуацією і звільнитися, чого прагнули ваші навіть не діди, а батьки, захищаєте цей режим. Деякі з них, той же кадиров, воював у Другій чеченській війні. Це ж капець просто! Вас знищували, вас вбивали, а ви є собаками режиму, ланцюговими псами режиму. Ви замість того, щоб скористатись моментом і свої власні інтереси, свою національну свідомість підіймати, ви просто ганьбите пам'ять своїх предків.

— Може, вони просто не помічають, що терплять?

— Ні, я так розумію, що деякі люди за посаду, за владу, за гроші продаються абсолютно цілими натовпами. Це ж не лише кадировці, це стосується і інших мусульманських республік. Там люди просто за російські гроші, посади, преференції, продаються з потрохами. Але такі не всі. Деякі люди просто залякані, хоча вони ненавидять росію. А інші просто "терпи́ли". Наприклад, я дивлюсь на Башкортостан, Татарстан, що там відбувається. Реально з ними роблять все, що захочуть, і вони просто мовчки проковтують це. Абсолютно ніякої людської гідності.

— Стосовно самої постаті такого персонажа, як кадиров. Він же себе позиціонує як неформального лідера мусульман росії. Це фейковий образ чи він дійсно має вплив?

— Над цим іміджем працювали дуже-дуже давно. Не лише з початком повномасштабної війни, а вже більше як 15 років. В Чечні проводили різні конференції, його возили по різних мусульманських країнах і представляли як мусульманського політичного лідера. Тобто це медійний проект. Але кадиров не є насправді лідером для мусульман росії. Це, знаєте, такий бренд, і він переважно працює не на внутрішню аудиторію, а на зовнішню. Може дехто здивується, але в багатьох мусульманських, а особливо арабських країнах, люди дійсно думають, що кадиров — потужний лідер мусульман росії, справді такий хоробрий, войовничий. Ці о́брази кадировців, які кричать "Аллаху акбар" і несуться щось штурмувати, це просто смішно для нас, для людей, які бачать війну щодня. На сучасній війні всі повзають і втискаються в окопи і в землю. Ніхто на повний зріст в атаку не біжить. Це — індійське кіно. Але і цей Боллівуд хтось дивиться. Люди з тих країн, які не знають справжню ситуацію — вірять у цей образ.

День парамедика на фронті ненормований

— Коли кадиров називає війну проти України "священною" війною мусульман, джихадом, то в чому тут маніпуляція?

— Тут маніпуляція абсолютно в усьому. По-перше, він не є релігійним офіційним лідером, який має легітимність оголошувати джихад. Щоб оголошувати джихад, ти маєш бути легітимним верховним духовним діячем. Таке взагалі може бути, хіба що в Афганістані або в Ірані, тобто теократичних країнах, де на чолі фактично стоїть духовний лідер. В інших країнах мусульманського світу є президент, король, прем'єр-міністр, ще хтось, тобто духовний лідер не стоїть на чолі держави. Але джихад може оголошувати тільки легітимний духовний лідер. кадиров же не є ні [народним], ні легітимним духовним лідером. Росія не є мусульманською країною, там не діють норми та закони шаріату. Там навіть більшість населення — не мусульмани. Тобто оголошення джихаду Кадировим у росії — це взагалі смішно. Це все одно, що якийсь мусульманин поїхав би у Ватикан і там оголосив джихад, бо він себе вважає там єдиним мусульманином Ватикану. Чому б ні? Це таке саме порівняння. Ти — світський чиновник світської держави. Брати на себе сміливість проголошувати духовні гасла в немусульманській, світській, секулярній, умовно християнській країні, ти не маєш жодного права.

По-друге, з точки зору шаріату, джихад може оголошуватися виключно, якщо для цього є підстави. Наприклад, якби Україна була мусульманською країною, у нас є підстави оголошувати джихад, бо на нас напали. Нас вбивають, нищать, грабують. На росію не напали. Відповідно у них нема жодних підстав оголошувати джихад. Тобто фактично відбувається маніпуляція тупими неосвіченими людьми, які можуть повірити в ці гасла.

А ще більше мене смішать гасла про "дешайтанізацію". От я читаю російські новини про те, що кадировці когось зґвалтували на Білгородщині або на Кубанщині. Зґвалтували інших чоловіків. Це фактично гомосексуалізм. Тому це ми можемо оголошувати їм "дешайтанізацію", бо ґвалтування — великий гріх і злочин, який тягне за собою вищу міру покарання з точки зору шаріату. І це ми їх маємо "дешайтанізовувати" за їхні вчинки, а не вони нас. Тобто як росія це абсолютна брехня, лицемірна і фальшива країна, так само і всі ці так звані "лідери мусульман" — абсолютно фальшиві мусульмани.

— А як щодо офіційних духовних лідерів мусульман росії? Із РПЦ і Гундяєвим все зрозуміло, але чому духовні лідери мусульман у росії підтримали війну путіна? Той же верховний муфтій Талгат Таджуддін?

— А вони такі самі, як і Гундяєв. Всі мусульманські лідери росії зараз або співробітники ФСБ або люди, що завербовані і жорстко контролюються ФСБ. Там нема жодного незалежного мусульманського релігійного лідера, який мав би хоробрість сказати правду. Вони абсолютно всі інтегровані в російські спецслужби і будуть казати виключно те, що їм скажуть на Лубянці.

— Ви записували звернення до мусульман росії із закликом не брати участі у війні росії проти України. Отримали зворотній зв'язок?

— Отримав. Періодично мені з росії надходять погрози. Різні аноніми пишуть у соцмережах. Це так смішно. Я ж казав, що ми взагалі тут, на фронті, всі люди, котрі випадково вижили. І коли тобі погрожують — це реально смішно. Та я намагаюсь усіляко розвінчувати міф, в тому числі і про кадировців і показувати негідність російських релігійних діячів, які схвалюють цю війну. Ну, комусь це не подобається. Тому погрожують.

— Приблизно наприкінці літа минулого року, коли стало остаточно зрозуміло, що росія не досягає своїх військових цілей в Україні, в пропаганді ворога раптом виринув такий наратив про "український сатанізм" і агресія стала "продаватися" як "боротьба проти антихриста". Що це взагалі таке? Звідки це взялося?

— На росії — темний малоосвічений народ. Навіть не народ — населення. А темне малоосвічене населення живе релігійними міфами. Це не справжнє релігійне життя, бо релігійне життя — це здорове життя, здорова свідомість, сповнена щастя, відповідальності, віри, добрих вчинків, здорової моральності. Кажу вам як колишній муфтій. Нічого цього в росії нема. Тому вони живуть псевдорелігійними уявленнями, побутовими віруваннями, міфами. І щоб мобілізувати темну малоосвічену масу на війну проти України, потрібно розмовляти зрозумілою для них мовою. Якщо розповідати їм про якісь високі ідеї і цінності, то людина, яка в школі якщо і вчилася, то вчилася погано, мало що зрозуміє. А от якщо сказати, що ми боремося з сатаною, який "притісняє канонічну церкву" Московського патріархату, то для таких темних людей це дійсно мотивація, вони в це вірять. Вони хоч і не ходять до церкви, але прагнуть, щоб вона була, і вона була московська, і їхня контрольована.

Так само і серед мусульман. Вони такі ж самі темні і неосвічені. Тому кадиров і проголошує "дешайтанізацію", тому що треба розмовляти з електоратом зрозумілою йому мовою.

— Тоді давайте препаруємо голову такого темного росіянина: як там одночасно уживається боротьба за "духовність" і вбивства людей в Україні?

— Все дуже гарно уживається. Дивіться, москалі не розуміють нас. Як приклад пригожин, який заявив, що він би захопив Україну за один день. Це він може за один день дійти від Ростова до Москви і йому ніхто не буде чинити спротив, бо усі бояться, а більшості взагалі байдуже. Але і ми їх не розуміємо. Ми як оцінюємо явища і людей? По собі. Та ми з ними абсолютно нічим не схожі. Якби в Україні під релігійними гаслами чинили такі звірства і вбивства, наші люди би за це не пішли. Українці цього б не сприйняли. А для росіян це нормально, вони дійсно так живуть, вони дійсно в це вірять. І вся історія росії — свідчення цьому. Всі ці страшні терори, голодомори, депортації, їх безліч було в історії росії. Масові знищення вони сприймають на ура. Вони дійсно інші, коли наші називають їх "орками", це ж не випадково. Це абсолютно фальшиві люди з абсолютно фальшивою духовністю.

— Яка ваша думка з приводу Московського патріархату в Україні? Його не повинно бути у нашій країні?

— В релігійному служінні я був більш як 20 років. І у мене є глибока впевненість, що вся церква, особливо її духовні керманичі, священники, митрополити, весь синод, голова, єпископи — всі працюють на ФСБ. Може, десь у селах низові священики про це не знають, але вони все одно продовжують російську ідеологію. І вони і далі будуть це робити. І навіть після нашої перемоги вони будуть виконувати накази з москви. Якщо ми хочемо, щоб така війна більше ніколи не повторилась, щоб серед наших людей не було зрадників, то потрібно захищати національні інтереси. В національних інтересах України позбутися цієї агітаційної платформи, яка не стільки церква, скільки бізнес, і яка впроваджує ворожу ідеологію в нашу країну і нашу націю.

— В одному з інтерв'ю ви казали, що після війни у нас будуть моральні й етичні проблеми між тими, хто пройшов цю війну, і тими, хто поїхав чи відсидівся у тилу. Поясніть, що маєте на увазі?

— В 2014 році, коли почалась війна, хлопці, які поверталися з фронту, можливо, з пораненнями в суспільстві дуже часто дискримінувалися. Їм казали на побутовому рівні: "Ми вас туди не відправляли". Тому, мовляв, не слід розраховувати на якесь особливе ставлення до вас як ветеранів і ваших потреб. І я думаю, що після війни, ті, хто не хотів воювати, захищати, будуть так само казати нашим воїнам. Коли все закінчиться, люди будуть казати: "Ми вас туди не посилали, чого ви претендуєте на якісь пільги, на якесь ставлення?" Я думаю, що так і буде. Особливо такі закиди лунатимуть від тих людей, які не можуть навіть під час війни утриматися від корупції, від збагачення на гуманітарці, від збагачення на тому, що продають фальшиві довідки у військкоматах. Тобто частина суспільства не змінилася і не хоче змінюватися. Особливо ті люди, які вважають, що війна їх не стосується. І буде велика психологічна проблема після нашої перемоги: воїни будуть відчувати певну дискримінацію і будуть великі запитання до тих, хто втікав і не хотів захищати Батьківщину. Якщо у людей, які пройшли війну, будуть вимагати хабар, наприклад, за оформлення інвалідності, це буде дуже небезпечно. Тому що люди, які повертаються з війни, вже нічого не бояться, відверто скажу. І я боюсь, що у деяких воїнів нерви не будуть витримувати, якщо їх стануть принижувати, дискримінувати, вимагати від них хабарі.