Лідер мусульман України закликав побратимів за вірою в Росію до повстання

Шейх Саїд Ісмагілов назвав росію "в’язницею народів".

Глава Духовного управління мусульман України шейх Саїд Ісмагілов закликав одновірців у Росії не брати участь у війні та розпочати визвольний рух.

Відповідне відеозвернення опубліковано на платформі"Вільний Ідель-Урал".

"Я закликаю вас, мусульмани Росії, всіляко не брати участь у цій війні, не підтримувати путінську владу. І взагалі, чого ви чекаєте? Поки всі війська стягнуті в Україну, і героїчна українська армія відбивається від них, починайте визвольний рух у своїй країні", — сказав Ісмагілов.

Ісмагілов закликав російських мусульман згадати, що їх позбавляють рідних мов, права і свободи.

Вас знищують як мусульман, і як національність. Росія — це в’язниця народів. Починайте звільнення, поки всі пси воюють тут з нами. Ми відіб’ємося, ми переможемо! У вас є шанс на самовизначення, свободу, відродження своєї національної, культурної та релігійної ідентичності. І моліться за нас – мусульман України. Бо я абсолютно впевнений, що Всевишній Аллах та справедливість на нашому боці ", — додав шейх.

Зазначимо, що Саїд Ісмагілов – уродженець Донецька, етнічний татарин. Свою релігійну діяльність Саїд Ісмагілов розпочав у 2002-му році. Через сім років він став муфтієм. Брав активну участь у подіях Євромайдану. Після революції муфтій балотувався на парламентських виборах від партії Всеукраїнське політичне об’єднання "Україна — єдина країна". Він тривалий час проживав у Донецьку. Через деякий час після захоплення Донбасу російськими військовими Саїд із сім’єю переїхав до Києва.

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