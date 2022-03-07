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Резніков чітко пояснив, що означає нацистський символ росіян Z

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Російські позначки для техніки вже назвали новою свастикою Новина оновлена 07 березня 2022, 12:58
Російські позначки для техніки вже назвали новою свастикою

Один кривавий диктатор бере приклад з іншого кривавого диктатора

Росіяни, що маркують свою бойову техніку буквою Z, продовжують йти стопами нацистської Німеччини часів Другої світової. Принаймні так вважає міністр оборони України Олексій Резніков, який надав свій варіант "розшифровки" знаків, які наносять на свої танки окупанти.

Про це він повідомив на своїй особистій сторінці у соцмережі Twitter.

На його думку, помітні риси російської техніки, а саме англійська літера Z на корпусі, незабаром перетвориться на свастику нинішніх років. Все тому, що подібний знак колись використовувала армія Гітлера.

"У 1944 році поряд із концтабором Заксенхаузен знаходилася станція Z, де відбувалися масові вбивства, — зазначив Олексій Резніков. — На ній був спеціальний пристрій для стрілянини в спину, газова камера. Ось що це таке — російський світ".

До свого пояснення він також прикріпив картинку, де хтось із народних умільців змістив дві літери Z, через що вони і правду почали нагадувати німецьку свастику.

Додамо, що конкретного визначення знаків на російській техніці так і досі немає. Більшість сходиться в думках, що буквою Z зазначено західний напрямок, а V — східний. При цьому в офіційних джерелах міноборони Росії вони пропонують варіанти "Zа перемогу" і "Сила V правді". Загалом чергова хвиля кремленосного перемоги.

Додамо, що особливі позначки має також авіаційна техніка противника. Як можна відрізнити наших пташок від ворожих, читайте докладно в нашому матеріалі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Військова техніка
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