Чому за бунтом пригожина проглядається тінь путіна

У кремлі побоюються появи нових потужних генералів, улюбленців солдатів, типу Рохліна та Лебедя

Дивний бунт найманців ПВК "Вагнер", який спалахнув 24 червня і завершився того ж дня під управлінням Євгена Пригожина, залишається ребусом, який багато хто намагається розгадати навіть майже через тиждень. Змарнілий російський диктатор володимир путін розповідає військовим, що ті нібито запобігли громадянській війні, хоч ніхто з них особливо нічому не запобігав.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, який нібито зумів умовити пригожина зупинити заколот, виставляє себе рятівником росії. А сам пригожин, справи проти якого в рф спочатку оперативно відкрили, а потім не менш оперативно закрили, розповідає, що показав зі своїми вояками "майстер-клас" із захоплення міст.

Політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів "Телеграфу", чому заколот вагнерівців може бути зрежисований путінським режимом.

Що не так із заколотом вагнерівців

- Скоріше, це оперетковий заколот, основною метою якого було нейтралізувати або усунути можливість появи реальної військової опозиції. І реального військового заколоту, – пояснює Дмитро Снєгирьов.

На його думку, подібний характер висування колон (а вагнерівці йшли чотирма загальною чисельністю понад тисячу одиниць) говорить про те, що все готувалось заздалегідь. На таке, пояснює експерт, потрібні дні, а не години. Тоді як, за твердженням пригожина, все вирішувалося саме за години — нібито відразу після обстрілу табору у тилу його найманців.

– Зараз під заколот намагаються підв’язати генерала суровікіна, нібито навіть уже заарештованого. Тоді як звернути увагу слід на генерала мізинцева — колишнього заступника міністра оборони росії з матеріально-технічного забезпечення збройних сил. Приблизно на початку травня стало відомо, що мізинцев, відомий як "м’ясник Маріуполя" за стирання з лиця землі цього міста під час штурмів минулого року, перейшов на службу до пригожина. Став його першим заступником. Парадокс цього призначення у тому, що пригожин місяцями критикував міноборони за "снарядний голод", який призвів до колосальних жертв серед особового складу його ПВК. Адже матеріально-технічне забезпечення було саме на мізинцеві. І тепер він раптом стає заступником пригожина. І що, не бачив підготовку до перевороту? Це неможливо, – упевнений експерт.

Він зауважує, що формування колон, призначення командирів, постановка бойових завдань, навантаження БК, ПММ, продовольства – це час. Таке не провернеш швидко і тишком-нишком.

– Тому я вважаю, що призначення мізинцева до пригожина було не випадковим. Найімовірніше, саме він контролював усі процеси підготовки потішного бунту. І не випадково мізинцев випав із інформаційного поля рф. Про нього зараз взагалі не згадують. Мусують прізвище суровікіна – та й годі, – наголошує Дмитро Снєгирьов.

Експерт нагадує, що захоплення вагнерівцями двох міст-мільйонників – Ростова та Воронежа – відбулося без будь-якого протистояння з боку міноборони. Жодного блокпоста, танка, відсторонені поліція та росгвардійці, наголошує він. Бойові дії були лише на трасі під час руху колон. І то задіяні були лише повітряні сили, причому у дуже обмеженій кількості.

Вагнерівцям, зазначає Дмитро Снєгирьов, дозволили просунутися на сотні кілометрів вглиб рф, вони до Москви не дійшли всього близько 200 кілометрів. Цього ніколи не сталося б, якби вони не розігрували сценарій, вважає він.

– Та й сам факт того, як пригожин поважно розташувався у Ростові, розмовляв там із армійськими генералами, підтверджує постановочність дійства. Якби це був реальний заколот, не сидів би пригожин так показово, підставляючись під можливий удар ліквідації, – аргументує експерт. – Показово й те, що базу вагнерівців у Краснодарському краї цього дня навіть не було заблоковано. А напередодні "заколоту" пригожину дозволяють відкрити 50 вербувальних пунктів по всій території рф. Жоден не закритий і зараз. Усі повноцінно працюють.

Яка вигода путіна

Т. зв. "марш справедливості" пригожина був використаний російським диктатором путіним для посилення своїх позицій (ні про яке послаблення не йдеться) і можливу ліквідацію опозиції в середовищі військових, вважає Дмитро Снєгирьов.

Про це, на його думку, свідчить низка факторів.

1. Підписання путіним після "заколоту" указу про можливість затримання на 30 діб будь-якого громадянина рф за порушення режиму КТО та воєнного стану. Репресії всередині рф посилюються. Без суду та слідства тепер можуть затримати будь-кого.

2. Посилення ролі Росгвардії, яка виконує жандармські, поліцейські функції. Дані підрозділи призначені для боротьби з внутрішніми протестами. Ми пам’ятаємо, зазначає експерт, їхню абсолютну недієздатність під час Харківської операції ЗСУ, коли росгвардійців фактично "розірвали". Ну а зараз глава Росгвардії золотов заявляє про можливість передачі його відомству важкого озброєння. Це показово, вважає Дмитро Снєгирьов. Тепер у даного карального органу стане більше потужності та повноважень.

3. Клоунський марш був використаний для ліквідації всіх приватних військових компаній, у тому чи іншому вигляді (офіційно ПВК там заборонено) існуючих у рф. А їх, які підкоряються держкорпораціям, там вистачало. "Кишенькові армії" були у "Ростеху", "Роскосмосу", "Газпрому" (ПВК "Потік", "Смолоскип" та ще парочка) і не тільки. Плюс – ПВК при міноборони. Всі вони діяли поза юридичним полем рф.

4. У день т. зв. "заколоту" путін підписав указ про можливість укладання контрактів з міноборони осіб, засуджених за певні злочини. Тобто – зеків. Якщо раніше такий спецконтингент вербував пригожин та його ПВК, то тепер монополія на це належить державі. Указом путін фактично дає старт черговій хвилі прихованої мобілізації, вважає Дмитро Снєгирьов. Він пояснює, що відстежити реальну кількість зеків, які укладуть контракти з міноборони, буде неможливо. А з огляду на те, що в рф офіційно близько пів мільйона ув’язнених, не виключено, що чималий відсоток цього спецконтингенту незабаром опиниться на фронті. Так путін вирішує кілька завдань: знімає навантаження з бюджету на утримання ув’язнених, знижує ризики внутрішніх заворушень через мобілізацію звичайних громадян, насичує фронт "м’ясом".

5. путіну важливо було налякати російське суспільство (та й Захід теж) можливістю смути, кривавих бунтів, що роздирають росію (ядерну державу, нагадаю) на шматки. Теза про те, що є реальна загроза громадянської війни, активно просувалась роспропагандою, розганялася офіційними особами, акцентує Дмитро Снєгирьов. Друга теза, що мусується 24 червня і після, – щоб уникнути смути, громадянської війни, суспільство має об’єднатися навколо вождя-путіна.

Чому вагнерівців перекидають до Білорусі

На думку експерта, пригожин – абсолютно контрольована особа. І спецслужбами, і особисто путіним.

– Згадаймо деякі епізоди 24 червня. путін заявляє, що не буде домовлятися з бунтівниками, пригожин майже в той же час — що не стане на коліна (не підпише контракт з МО), не уточнюючи при цьому, що ніколи з колін не піднімався.

Ці заяви мали підняти градус протистояння. Як і збиття літака та вертольотів. Грали на підвищення ставок – дивіться, наскільки все серйозно, чим може обернутися. Після таких заяв і дій начебто стало зрозуміло, що компромісу бути не може, – наголошує Дмитро Снєгирьов. — І в цей час "раптом" з’являється лукашенко у ролі миротворця. Невипадково саме він. Тут своя гра.

Експерт зазначає, що, на його думку, псевдозаколот не випадково збігся в часі з розвитком наступальних дій ЗСУ.

– У цей час лукашенко дає можливість вагнерівцям легалізуватися на території Білорусі. Що в інформаційному полі вже підняло хвилю роздумів на тему можливого повторного наступу агресора з Білорусі на Київ. Робиться це заради того, щоб змусити відтягнути оперативні резерви ЗСУ з районів можливого контрнаступу та наступу – на прикриття тисячокілометрового українсько-білоруського кордону. Тобто розтягнути наші сили та засоби. Не дати можливості зосередити резерв у потрібному місці. На щастя, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вгамував пристрасті, чітко заявивши, що загрози наступу з півночі на даний момент немає. Але панічні настрої, зокрема в українських ЗМІ, вже почали поширюватися. Тоді як 8-10 тисяч вагнерівців точно не могли б ніяк вплинути на ситуацію на українсько-російському кордоні. Тим більше, що ми вже давно там надійно все прикрили, – пояснює Дмитро Снєгирьов.

За словами експерта, як не є самостійним пригожин, так не є останніми роками і лукашенко, змушений танцювати під дудку москви.

– пригожина йому нав’язали, – вважає Дмитро Снєгирьов. – Нагадаю, що влітку 2020-го саме КДБ Білорусі затримувало учасників ПВК "Вагнер". І є дані, що вагнерівці тоді виконували роль силового крила виступів білоруської опозиції. І тут, на тлі повідомлень уже літа 2023-го про те, що вагнерівці знову в Білорусі, як чорт із табакерки вистрибує Тихановська і починає заявляти щось у стилі – треба готуватися до повалення лукашенка. На місці українських спецслужб я зацікавився, чому ті чи інші заяви Тихановської грають на руку рф. Адже лукашенку по суті дають зрозуміти, що вагнерівці на білоруській землі – це російський інтерес там. Зміцнення рф на території РБ. Звідси й заява лукашенка – про жодні постійні табори для цієї приватної армії на території Білорусі не йдеться. У наметах поживуть.

Експерт припускає, що загнаний у кут лукашенко продовжує намагатися пройти між крапельками, вести хоч якусь свою гру. І сподівається використати ПВК насамперед для тиску на прикордонні Польщу та країни Балтії.

– Це вже зрозуміли на Заході, – зазначає Дмитро Снєгирьов. – І звідти вже лунають відповідні заяви. У стилі, що вагнерівці в Білорусі – це гіпотетична загроза насамперед країнам НАТО. Але не Україні. Ну а росії – так і так добре. Перебазування вагнерівців до Білорусі для путіна – це тиск і на Мінськ, і на Київ, і на країни НАТО.

Оперетковий заколот, щоби уникнути реального

Щодо самого пригожина, то "мавр зробив свою справу, мавр може йти", вважає експерт.

- Він виконав усе, чого від нього хотів кремль. Продемонстрував вкотре свою повну підпорядкованість безпосередньо путіну та спецслужбам. Ні про яку самостійну гру пригожина не йдеться, – запевняє Дмитро Снєгирьов. – Звідси й заява лукашенка, що пригожин нібито погодився дати спокій шойгу та герасимову, відставки яких він так завзято домагався. Все, знову ж таки, на руку путіну. Він виставляє пригожина клоуном, який постійно змінює свою позицію. Крім того, путін знижує статус власне армії. Тому що, наголошую, реально боїться саме воєнної опозиції. Нових потужних генералів, улюбленців солдатів, типу Рохліна та Лебедя. І оперетковий заколот у виконанні найманців був використаний як превентивний захід, щоб уникнути реального військового заколоту.

А про те, що в російській армії панують негативні до політичного режиму настрої, путін обізнаний, зазначає експерт.

– Адже військові, – продовжує він, – стали, по суті, заручниками шаленої політики кремля, що кинув їх на Україну. При цьому путін, коли бліцкриг провалився, самоусунувся від того, що відбувається. І всі військові поразки падають плямою на російські генералітет та армію загалом. Невипадково кремль дозволяв пригожину практично "опускати" армію, знижувати її суб’єктність.

Щодо подальшої долі пригожина – Дмитро Снєгирьов не вірить, що того приберуть, хоч подібні прогнози лунають. Навіть якщо взяти до уваги, що за путінською логікою, за логікою спецслужб, можна вчинити саме так, щоб зміцнити всіх на думці — що так, заколот був реальним, а його призвідник поніс заслужене покарання.

- Швидше за все, побувши деякий час у Білорусі у ролі страховидла для лукашенківського режиму, для України, для країн ЄС пригожин відправиться до Африки, — прогнозує експерт. — Саме там він заробляє собі і путіну солідні гроші. Набагато більше, ніж мільярд доларів, який, за версією російського диктатора, виділили з бюджету росії на утримання вагнерівців, поки ті воювали в Україні. У низці африканських країн під контролем пригожинської приватної армії, яка завжди перебуває на повідці путіна і російських спецслужб, видобуток алмазів та інший бізнес, що приносить величезний дохід.