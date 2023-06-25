Підуть на Київ? Британський генерал попередив Україну про нову небезпеку від "вагнерівців"

На Заході оцінюють нову загрозу, як "цілком можливу"

Після зупинки заколоту та переїзду до Білорусі ватажок ПВК "Вагнер" разом зі своїми найманцями може атакувати Україну з території республіки.

Таку думку висловив генерал Лорд Річард Даннатт у коментарі Sky News.

Він попередив, що тепер лідери України мають остерігатися можливого нападу Євгена Пригожина на Київ із Білорусі.

"Той факт, що він поїхав до Білорусі, викликає деяке занепокоєння", — сказав колишній начальник генерального штабу британської армії.

Він вважає, що якщо ватажок найманців "зберіг навколо себе боєздатні бойові сили, то він знову становить загрозу для українського флангу".

Лорд Даннат сказав, що "цілком можливо", що росія може використовувати групу "Вагнера".

"Афтершоки вчорашнього дня відображатимуться ще досить довго", - каже він.

Проте, за його словами, безпосередніх "переможців" від "учорашнього фіаско" не було.

"Путін напевно сильно ослаб. Російські військові ... явно в деякому безладді", — сказав лорд Даннатт.

Нагадаємо, що "Телеграф" уважно стежив за недодержпереворотом в росії, а подивитися всі його подробиці ви можете, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали, що самому ватажку ПВК "Вагнер" після зупинки заколоту пророкують незавидну долю.