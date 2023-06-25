Пойдут на Киев? Британский генерал предупредил Украину о новой опасности от "вагнеровцев"

На Западе оценивают новую угрозу, как "вполне возможную"

После остановки мятежа и переезда в Беларусь главарь ЧВК "Вагнер" вместе со своими наемниками может атаковать Украину с территории республики.

Такое мнение высказал генерал Лорд Ричард Даннатт в комментарии Sky News.

Он предупредил, что теперь лидеры Украины должны остерегаться возможного нападения евгения пригожина на Киев из Беларуси.

"Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает некоторую озабоченность", — сказал бывший начальник генерального штаба британской армии.

Он считает, что если главарь наемников "сохранил вокруг себя боеспособные боевые силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга".

Лорд Даннат сказал, что "вполне возможно", что россия может использовать группу "Вагнера".

"Афтершоки вчерашнего дня будут отражаться еще довольно долго", — говорит он.

Тем не менее, по его словам, непосредственных "победителей" от "вчерашнего фиаско" не было.

"путин определенно сильно ослабел. Российские военные… явно в некотором беспорядке", — сказал лорд Даннатт.

Напомним, что "Телеграф" пристально следил за недогоспереворотом в россии, а посмотреть все его подробности вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали, что самому главарю ЧВК "Вагнер" после остановки мятежа предрекают незавидную судьбу.