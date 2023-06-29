"Повів себе не надто покірно": суровікіна заарештували після заколоту пригожина — ЗМІ

Офіційних коментарів у Москві не давали

Російського генерала, главу ВКС рф і колишнього главу окупаційного угруповання в Україні сергія суровікіна нібито заарештували через підтримку заколоту.

Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на два джерела, наближені до міноборони країни-агресора, "історія з суровікіним" не сподобалася кремлю.

Один із співрозмовників видання зазначив, що це може бути пов’язане з заколотом ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина. Він припустив, що суворікін зайняв бік бунтівників.

При цьому він не зміг відповісти на запитання про те, де зараз знаходиться суворікін.

"Він поводився не особливо покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, занадто зухвало говорив з керівництвом", — сказало джерело видання.

Один із російських пропагандистів володимир романов повідомив, що арешт генерала стався ще 25 червня, одразу ж після заколоту. Пропагандист стверджував, що суворікіна відправили до СІЗО "Лефортово", проте невідомо звідки у нього з’явилася ця інформація.

Офіційних заяв від керівництва росії у зв’язку з цим не надходило.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ напередодні оприлюднили інформацію про те, що суворікін наперед знав, що ватажок ПВК "Вагнера" готує заколот.