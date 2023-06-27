"Спаситель росії": лукашенко розповів, як заспокоював путіна, а той хотів "мочити" пригожина

лукашенко розповів про день заколоту в росії

Слідом за своїм "старшим братом" володимиром путіним з приводу заколоту в росії висловився і білоруський диктатор олександр лукашенко. Він розповів, як саме вмовив євгенія пригожина загорнути свій бунт.

"Телеграф" послухав промову самопроголошеного президента, а тепер розповідає своїм читачам про те, що він там наговорив.

Якби не лукашенко, то путін би…

"Найнебезпечніше, як я зрозумів, — це не в тому, яка вона була, ситуація, а як вона могла розвиватися і її наслідки. Це було найнебезпечніше. Я також зрозумів: прийняте жорстоке рішення — мочити. Я запропонував путіну не поспішати". Давай, говорю, поговоримо з пригожиним, з командирами його... На що він мені сказав: "Слухай, саша, марно. Він навіть слухавку не бере, ні з ким розмовляти не хоче”.

Якби не лукашенко, то пригожин би…

За словами вусатого диктатора, пригожин не хотів розмовляти з путіним і не брав від нього слухавки, але лукашенко особисто взяв ситуацію до своїх рук і додзвонився до ватажка бойовиків.

"Кажу: Як з ним зв’язатися? Дай телефон". Він каже: "Швидше за все, у ФСБ є телефон". Ми уточнили. Встановили до середини дня цілих три канали, якими ми можемо розмовляти з Ростовом".

На фронті у путіна все "добре"

"Десь ми розмовляли, напевно, з півгодини. Потім він мене поінформував, що на фронті. Пам’ятаю його слова: "Ти знаєш, а на фронті, як не дивно, краще, ніж будь-коли".

Переговори

За словами лукашенка від нього пригожин відразу взяв трубку.

"Євкуров його покликав, віддав йому телефон: "ось, президент Білорусі дзвонить, чи розмовлятимеш?" — "З олександром григоровичем буду". Я чую їхню розмову. Взяв слухавку. Розмова — ейфорія. У Євгена повна ейфорія".

Білорус розповів, як пів години вони розмовляли виключно матюком, але, за його словами, пригожин за це вибачився.

Лукашенко каже, що думав, з чого зайти до нього, щоб почати ці переговори "Хлопці тільки з фронту. Вони бачили тисячі своїх загиблих хлопців. Хлопці дуже скривджені, особливо командири. І, як я зрозумів, вони дуже впливали (я це попередньо вирахував) на самого пригожина. Так, він такий, знаєте, героїчний хлопець, але на нього чинили тиск і вплив дуже ті, хто керував штурмовими загонами і бачив ці смерті. я з ним веду цей діалог.

Диктатор сказав, що довго переконував бойовика зупиниться, але той уперся. Не допомагали навіть погрози, що путін його "розчавить як клопа", а шойгу не віддадуть. Але наприкінці лукашенко видав, що направить якусь свою військову бригаду до Москви, і білоруси разом із росіянами захищатимуть її.

"Тому що ця ситуація не тільки в росії. Це і не тільки тому, що це ось наша батьківщина. А тому, не дай бог, ця смута пішла б по всій росії, а передумови для цього були колосальні, наступними були ми".

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Нагадаємо, що путін офіційно визнав, що ПВК "Вагнера" фінансувалася з російського бюджету.

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