Друге звернення за два дні: путін виступив з новими "казками" про заколот (відео)

На заході був присутній і cергій шойгу

російський диктатор володимир путін знову виступив з приводу збройного заколоту пригожина. Цього разу він особисто приїхав до своїх військових, де, до речі, був і міністр оборони росії сергій шойгу.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Так, після вчорашнього "історичного звернення" глави кремля, він відвідав Соборну площу у москві, де виступив перед військовим.

Головні заяви диктатора

Ви фактично зупинили громадянську війну;

"У непростій ситуації ви діяли чітко, злагоджено, справою довели свою вірність народу росії та військовій присязі, проявили відповідальність за долю батьківщини та її майбутнє"

Під час спроби заколоту не довелося знімати бойові підрозділи, які задіяні у зоні "СВО" (війні в Україні — Ред.);

Загиблі під час заколоту льотчики з честю виконали свій обов’язок;

"У протистоянні з бунтівниками загинули наші бойові товариші — льотчики. Вони не здригнулися. З честю виконали наказ і свій військовий обов’язок. Прошу вшанувати їхню пам’ять хвилиною мовчання"

Справжні захисники у складні часи стали на шляху смути, результатом якої був би хаос;

люди, армія, народ не були з бунтівниками;

ваша рішучість та мужність як і консолідація суспільства відіграли вирішальну роль у придушенні заколоту.

На Собону площу, також прибув і Сергій Шойгу.

Під час заходу глава Росгвардії золотов не виключив, що під час спроби заколоту "працювали західні спецслужби". За його словами, заколот нібито був інспірований Заходом та наклався на амбіції пригожина.

"Ми знали, що переможемо — москву бунтівники не взяли б", — зазначив він.

До слова, на виступи пригожина вже відреагували і у мережі. Там, наприклад, помітили деякі нестикування його слів із реальними подіями.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, в росії офіційно закрили кримінальну справу проти пригожина.

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