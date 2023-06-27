"Вагнеру" бути, пригожину - ні? Яка доля чекає на путчиста-невдаху після втечі з рф

Ватажок вагнерівців став зрадником для своїх і ворогом для кремля

Після невдалого військового путчу в рф, який організував ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин, в інформаційному просторі України та Заходу, активно обговорюється майбутнє колишнього "кухаря" володимира путіна. Серед найпопулярніших сценаріїв — продовження кар'єри в країнах Африки, використання кремлем пригожинських найманців та його самого для наступу на Україну з території Білорусі, а також ліквідація заколотника, котрий кинув виклик самому путіну і показав всьому світу слабкість його режиму.

"Телеграф" звернувся до політичних та військових експертів, щоб з'ясувати, яка з цих версій є найбільш вірогідною в сьогоднішніх реаліях.

Пригожин скоїв "смертний гріх"

Після втечі революціонера-невдахи у Білорусь, де йому нібито гарантували безпеку, і двох діб мовчання, за які в росії встигли загубити пригожина, він все ж вийшов на зв'язок і заявив, що у "вагнерівців" не було мети скидати російське керівництво, а причиною походу на москву стало бажання міноборони розформувати їхню структуру.

Тим не менш, якби ватажок ПВК "Вагнер" більше ніколи не з'явився у публічному просторі, це мало кого здивувало б, адже за мірками росії він скоїв буквально "смертний гріх" — кинув виклик володимиру путіну і поставив під загрозу його режим.

У тому, що кремль не пробачить пригожину свого публічного приниження і ліквідує його попри "гарантії безпеки" з боку олександра лукашенка, впевнена ексочільниця московського бюро CNN, дослідниця країн колишнього СРСР та експертка з питань Росії Джилл Догерті.

"Цілком можливо, що ми побачимо, як пригожина вб’ють у Білорусі. Але це важка дилема для москви, бо поки пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває", — цитує Догерті CNN.

Аналогічної думки дотримується й ексочільник Служби зовнішньої розвідки України та ексначальник ГУР МО Валерій Кондратюк. За його словами, євген пригожин мав загинути ще після початку конфлікту з міноборони рф, але путіну було вигідно, що той переводив усі провали на фронті на військове керівництво рф.

"Щодо пригожина, враховуючи мстивість і репутацію путіна знищувати своїх ворогів, а саме слово путіна нічого не варте, адже він брехун, це вирок, який буде в найближчий час приведений у виконання", — заявив Валерій Кондратюк в ефірі телемарафону.

На перший погляд, ліквідація заколотника здається цілком логічним завершенням його буремної військово-політичної кар'єри. Та варто пам'ятати, що путін вирізняється не лише своєю мстивістю та кровожерливістю, а й неабиякою прагматичністю. За словами політичного аналітика Олексія Буряченка, перш ніж стерти з лиця Землі живе нагадування своєї ганьби, глава кремля спробує востаннє використати його на свою користь.

"Враховуючи політичні та репутаційні збитки, які пригожин завдав режиму, його подальша доля буде фатальною і трагічною. Інша річ — яким чином кремль використає його за відведений йому путіним час. Можливо, він зіграє свою роль на виборах, які відбудуться в рф вже цього року. Кандидат з таким рейтингом, медійністю та риторикою буде дуже вигідним. Він може об'єднати навколо себе не тільки радикальний, а й частково опозиційний електорат. Це буде штучний кандидат, який можливо навіть заведе свою партію у держдуму, і якого путін тріумфально переможе, а після — ліквідує. Перемога над пригожиним може зіграти серйозну роль в перезавантаженні путінського режиму і запустити новий цикл легітимізації", — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

Крім того, раптове вбивство ватажка ПВК "Вагнер" могло б завдати фінансових втрат та інших неприємностей російським елітам, адже євгена пригожина називають "гаманцем" і "тримачем общака" багатьох суб'єктів путінської росії, каже Олексій Буряченко. За словами політолога, саме "кухар" путіна використовувався кремлем виведення за кордон коштів, отриманих від реалізації корупційних схем.

"Коли усі "мотузочки", що пов'язують пригожина з режимом, будуть розірвані, його обов'язково ліквідують", — впевнений політичний аналітик.

Перед смертю не навоюєшся

Протягом кількох останніх місяців ватажок "вагнерівців" усіма силами намагався вивести своїх найманців з найгарячішої точки фронту в Україні — Бахмута. Зазнаючи катастрофічних втрат особового складу, пригожин декілька разів оголошував "взяття" міста-фортеці і заявляв про вихід з позицій. Востаннє це закінчилося перестрілкою між вагнерівцями і регулярними військами рф з подальшим взяттям у полон кадрового офіцера зс росії.

За однією з версій, що курсує в інформаційному просторі після невдалого військового перевороту в рф, за відведення своїх бійців з-під москви євген пригожин отримав дозвіл від міноборони рф більше не брати участі у бахмутській "м'ясорубці", щоб зберегти залишок найманців для використання їх у діяльності ПВК в країнах Африки або ж…наступу на Україну з боку Білорусі.

Остання версія надто скидається на російську ІПСО, каже військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, по-перше, в сьогоднішніх умовах путін не дозволить вивести жодного бійця з території росії і не віддасть жодного автомата на територію Білорусі. По-друге, після згоди на оборудку з кремлем через лукашенко, для своїх найманців євген пригожин став зрадником, тому зібрати навколо себе бійців, як це було раніше, в нього навряд чи вийде.

"Полковник Уткін – реальний засновник ПВК "Вагнер" – вже збирає тих, хто залишився вірним організації, навколо себе, а ті, хто зараз на фронті, підписують контракти з міноборони рф. Пригожин – збитий льотчик, тому ми скоріше дочекаємося його некролога, аніж нових здобутків", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Варто зазначити, що ймовірне перебування ватажка "вагнерівців" у Білорусі не на жарт занепокоїло деякі країни блоку НАТО. Так, президент Литви Гітанас Науседа закликав Північноатлантичний альянс "консолідувати" східний фланг, а також заявив, що Вільнюс виділить додаткові ресурси для розвідувальних служб для оцінки "політичних аспектів і аспектів безпеки в Білорусі", пише "Голос Америки".

Водночас, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що наступ "вагнерівців" на Україну з боку Білорусі стане для них самовбивством.

"Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках", — цитують Наєва у командуванні.

Стратити не можна заслати

Ймовірність того, що путін продовжить використовувати пригожина у військових цілях, є вкрай низькою. За вищеназваних умов, ватажку "вагнерівців" залишається сподіватися лише на заміну страти засланням в африканські країни, де він протягом тривалого часу займався кривавим "врегулюванням конфліктів" між місцевими кланами та заробляв політичні очки і чималі кошти для свого кремлівського господаря.

Численними зривами голосувань Генассамблеї ООН щодо визнання росії державою-спонсором тероризму, що вчиняє геноцид українського народу, кремль зобов'язаний в тому числі країнам Центральної Африки, керівництво яких перебуває під впливом євгена пригожина, пояснює військово-політичний експерт Українського інституту майбутнього та консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, Іван Ступак.

За словами експерта, подальша доля пригожина як "полководця", дійсно, здається вкрай сумнівною, адже тепер міноборони рф може повторити спробу рейдерського захоплення його ПВК, змінивши ватажка "вагнерівців" на когось більш лояльного. Самого ж пригожина можуть "помилувати", заславши в Африку.

"Цілком ймовірно, володимир путін може продовжувати використовувати заколотника для "обробки" африканських лідерів у політичних цілях і для заробляння грошей в Центральній Африці. Пригожин забезпечує підтримку путінського режиму і є серйозним геополітичним важелем для рф. Єдине запитання, чи здатен путін хоча б частково пробачити зраду", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Іван Ступак наголошує: попри заяви кремлівського спікера Пєскова, кримінальну справу стосовно ПВК "Вагнер" досі не закрито. Ба більше, в оточенні путіна вже лунають тези про те, що глава рф не давав заколотнику жодних гарантій безпеки, це зробив лукашенко, а отже, й моральних зобов'язань перед пригожиним путін не має.

"Якщо путін все ж вирішить залишити пригожина живим, він буде тримати його "на мушці", і жодні обіцянки від лукашенка його не зупинять. Самопроголошений президент РБ і сам це чудово розуміє, а якщо ліквідація все ж станеться, він завжди зможе перекинути відповідальність на українські спецслужби", — пояснює експерт.