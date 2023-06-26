Байден висловився про заколот пригожина: "Важливо, що не даємо приводу путіну"

Думка США та партнерів щодо ситуації в росії єдина

Президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував збройний заколот "вагнерівців" у росії. За його словами, ані Америка, ані Захід не причетні до цього.

Про це американський лідер розповів у коментарі CNN. За словами Байдена, як тільки він дізнався про те, що відбувається, то доручив команді національної безпеки уважно стежити за розвитком ситуації та доповідати йому щогодини.

Джо Байден зазначив, що на тлі "походу справедливості" під егідою євгенія пригожина проти путіна та його поплічників до Міноборони рф, американський лідер наказав готуватися до різних сценаріїв. Також у ці вихідні він переговорив із ключовими союзниками, щоб переконатися в ідентичності позицій.

"Дуже важливо, щоб ми скоординували наші дії та скоординували наші очікування. Ми повинні переконатися, що не даємо путіну приводу звинувачувати в цьому Захід або звинувачуйте в цьому НАТО. Ми ясно дали зрозуміти, що не причетні. Ми не маємо до цього жодного відношення". Це було частиною боротьби усередині російської системи", — висловився Джо Байден.

Крім того, Джо Байден провів ґрунтовну бесіду з Володимиром Зеленським на тлі подій на вихідних та погодився бути з ним на зв’язку. Він поспішив запевнити українського колегу у тому, що на підтримку США України не вплинуть жодні події у росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що євгеній пригожин уперше вийшов на зв’язок та прокоментував невдалий переворот. Глава найманців назвав основну мету свого походу на Москву і відповів на рахунок розформування ПВК.