Байден высказался о мятеже пригожина: "Важно, что не даем повода путину"

Мнение США и партнеров по ситуации в россии единое

Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал вооруженный мятеж "вагнеровцев" в россии. По его словам, ни Америка, ни Запад не причастны к этому.

Об этом американский лидер рассказал в комментарии CNN. По словам Байдена, как только он узнал о происходящем, то поручил команде национальной безопасности пристально следить за развитием ситуации и докладывать ему каждый час.

Джо Байден отметил, что на фоне "похода справедливости" под эгидой евгения пригожина против путина и его приспешников в Минобороны рф, американский лидер приказал готовиться к разным сценариям. Также в эти выходные он переговорил с ключевыми союзниками, чтобы убедиться в идентичности позиций.

"Очень важно, чтобы мы скоординировали наши действия и скоординировали наши ожидания. Мы должны убедиться, что не даем путину повода обвинять в этом Запад или вините в этом НАТО. Мы ясно дали понять, что не причастны. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы", — высказался Джо Байден.

Кроме того, Джо Байден провел обстоятельную беседу с Владимиром Зеленским на фоне событий на выходных и согласился быть с ним на связи. Он поспешил заверить украинского коллегу в том, что на поддержку США Украины не повлияют никакие события в россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что евгений пригожин впервые вышел на связь и прокомментировал неудачный переворот. Главаь наемников назвал основную цель своего похода на Москву и ответил на счет расформирования ЧВК.