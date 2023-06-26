Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич объяснил "Телеграфу", почему пригожина не стоит сбрасывать со счетов

Спустя двое суток после бунта вагнеровцев, которые 24 июня едва не дошли до москвы, можно сказать, что идет процесс, который частично лоббировал и сам пригожин. В рф начали говорить о принятии соответствующего закона по ЧВК. Из частных военных компаний будут лепить отдельную силовую институцию. Открытым остается вопрос, кто станет куратором (реальным и формальным) данного направления. Либо отдельное новое лицо, либо какое-то из существующих ведомств. Вполне возможно (но не сразу) будут перестановки в министерстве обороны.

Что касается самого пригожина – списывать его со счетов точно рано. Активность ЧВК "Вагнер" в той же Африке не претерпевает никаких изменений. А с точки зрения ЧВК и бизнес-интересов вообще – Африка (тамошние активы) для пригожина более важна, чем собственно рф.

Если говорить о значении происшедшего, тут интересна позиция группировок в окружении путина. Похоже, данный кризис на начальном этапе они воспринимали как условные разборки внутри "боярского" круга. Но то, что кризис вышел в публичную сферу, да еще и так, показало: формат нелюбви путина к быстрым кадровым решениям может в будущем дорого стоить большинству групп влияния. И это отложилось в их памяти.

На внешнем поле данный кейс продемонстрировал начало разрушения еще одного мифа об рф. Ранее влияние россии на внешнем поле обеспечивали мифы о силе ее армии, а также – об условном единстве российских элит в вопросах влияния вовне, стабильности внутри самой рф. Мы видели, что ни такого единства, ни такой стабильности – нет.

И сейчас складывается парадоксальная ситуация. Ранее, как минимум, страны, являющиеся соседями россии, крайне боялись влезать во внутрироссийские разборки (опасаясь, что это отразится на них в виде резкого ответа со стороны рф). Сейчас же стало ясно, что даже ограниченные проблемы в управляемости могут создать эффект паралича, по крайней мере, одной из подсистем руководства рф – то ли силовой, то ли принятия решений, то ли какой-то еще…

Говорить о быстрых выводах не приходится. Но указанные аспекты проявят себя через три-четыре месяца.