В россии потеряли пригожина: подробности

В последний раз главаря наемников видели в Ростове

Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин перестал выходить на связь после неудачной попытки начать "гражданскую войну" в россии.

Как информирует RTVI, в пресс-службе пригожина сообщили, что тот пока не имеет доступа к качественной связи, а потому передает всем привет.

"Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи", — ответили там на запрос журналистов.

В последний раз главаря "вагнеровцев" видели в Ростове, откуда тот уехал вечером 24 июня. Где он находится сейчас никто не знает.

При этом, согласно сообщениям в СМИ, центры "Вагнера" в Астрахани и Воронеже продолжили свою работу, поскольку им якобы "разрешили".

Как сообщалось ранее, 24 июня пригожин обвинил минобороны россии в обстрелах наемников и заявил о начале "гражданской войны". "Вагнеровцам" удалось за день взять под свой контроль Ростов и Воронеж, после чего вооруженная колона двинулась на Москву.

Впрочем, на этом всё "веселье" закончилось, поскольку якобы по просьбе белорусского диктатора александра лукашенко тот согласился "не начинать кровопролитие". После этого спикер кремля заявил, что пригожину позволят уйти в Беларусь, а уголовные дела о военном мятеже будут отозваны.

На Западе считают, что российский диктатор уже никогда не простит главаря ЧВК, а потому его попытаются ликвидировать в ближайшем будущем.