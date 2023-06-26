Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич пояснив "Телеграфу", чому пригожина не варто скидати з рахунків

Через дві доби після бунту вагнерівців, які 24 червня ледь не дійшли до москви, можна сказати, що йде процес, який частково лобіював і сам пригожин. У рф почали говорити про ухвалення відповідного закону щодо ПВК. З приватних військових компаній ліпитимуть окрему силову інституцію. Відкритим залишається питання, хто стане куратором (реальним та формальним) цього напряму. Або окрема нова особа, або якесь з існуючих відомств. Цілком можливо (але не одразу) будуть перестановки у міністерстві оборони.

Щодо самого пригожина — списувати його з рахунків точно рано. Активність ПВК "Вагнер" у тій же Африці не зазнає жодних змін. А з погляду ПВК та бізнес-інтересів взагалі – Африка (тамтешні активи) для пригожина важливіша, ніж, власне, рф.

Якщо говорити про значення того, що сталося, тут цікава позиція угруповань в оточенні путіна. Схоже, цю кризу на початковому етапі вони сприймали як умовні розбірки всередині "боярського" кола. Але те, що криза вийшла у публічну сферу, та ще й так, показало: формат нелюбові путіна до швидких кадрових рішень може в майбутньому дорого коштувати більшості груп впливу. І це відклалося у їхній пам’яті.

На зовнішньому полі цей кейс продемонстрував початок руйнування ще одного міфу про росію. Раніше вплив росії на зовнішньому полі забезпечували міфи про силу її армії, а також про умовну єдність російських еліт у питаннях впливу зовні, стабільності всередині самої рф. Ми бачили, що ні такої єдності, ні такої стабільності немає.

І зараз складається парадоксальна ситуація. Раніше, як мінімум, країни, що є сусідами росії, вкрай боялися залазити у внутрішньоросійські розбірки (побоюючись, що це позначиться на них у вигляді різкої відповіді з боку рф). Зараз же стало зрозуміло, що навіть обмежені проблеми в керованості можуть створити ефект паралічу, принаймні, однієї з підсистем керівництва росії – чи то силової, чи то прийняття рішень, чи якоїсь ще…

Говорити про швидкі висновки не доводиться. Але зазначені аспекти виявлять себе через три-чотири місяці.