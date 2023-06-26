"Мы показали мастер-класс": пригожин выдал первое заявление после конца мятежа

Предводитель наемников прокомментировал "гражданскую войну"

Главарь российской ЧВК "Вагнер" евгений пригожин впервые после неудачного мятежа вышел на связь и объяснил, что произошло.

По его словам, у "вагнеровцев" не было цели свергать российское руководство, а причиной похода на Москву стало желание минобороны расформировать их структуру.

Так пригожин сообщил, что в результате "необдуманных интриг" их подразделение должны были расформировать 1 июля 2023 года, после чего командиры обсудили это с личным составом, который высказался против заключения контракта с минобороны.

"Те, бойцы, которые решили, что они готовы перейти к Министерству обороны, перешли. Но это минимальное количество, исчисляемое процентом тире двумя", — сказал он.

Главарь наемников добавил, что целью похода было привлечение к ответственности военного руководства страны и лиц, которые допустили ошибки в ходе вторжения в Украину.

"Мы показали мастер-класс, каким могло выглядеть 24 февраля 2022 года. У нас не было цели свержения существующего режима и законно избранной власти", — сказал пригожин, добавив, что это было "акцией протеста".

Вместе с тем он подчеркнул, что когда его боевики заняли Ростов, то местные жители были рады их видеть.

Что касается предложения белорусского диктатора, то пригожин заявил, что тот предложил помощь в поисках решения относительно дальнейшего продолжения работы ЧВК "Вагнер" в "законной юрисдикции".

Как сообщалось ранее, 24 июня пригожин обвинил минобороны россии в обстрелах наемников и заявил о начале "гражданской войны". "Вагнеровцам" удалось за день взять под свой контроль Ростов и Воронеж, после чего вооруженная колона двинулась на Москву.

Впрочем, на этом всё "веселье" закончилось, поскольку якобы по просьбе лукашенко тот согласился "не начинать кровопролитие".

По состоянию на 26 июня известно, что лагеря для размещения "вагнеровцев" начали строить неподалеку от Минска.